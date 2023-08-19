Шоколадный пирог на кипятке. Срочно приготовьте эту бюджетную вкуснятину!
Шоколадный пирог можно приготовить без лишних затрат и с минимумом стараний. Такая выпечка получается ароматной, влажной и разлетается в считанные минуты.
Рецептом поделилась блоггер Alina Foodee на YouTube.
Составляющие на диаметр формы 20 см
Для теста:
- Яйца - 2 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар - 130 г
- Масло без запаха - 70 г
- Мука - 170 г
- Разрыхлитель - 5 г (1 ч. л. с горкой)
- Какао - 40 г
- Сода - 1/4 ч. л.
- Кипяток - 130 г
Для глазури:
- Сахар - 85 г
- Крахмал или мука - 10 г
- Какао - 20 г
- Масло без запаха - 35 г
Как приготовить пирог
Взбейте миксером яйца (комнатной температуры), сахар и соль. Должна получиться пышная светлая масса. Добавьте в массу растительное масло и перемешайте.
Соедините сухие составляющие: муку, какао, разрыхлитель, соду. Просейте все вместе и смешайте с яичной массой.
Добавьте в массу кипяток и продолжайте взбивать.
Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Достаньте из формы, когда пирог остынет.
Смешайте сахар с крахмалом, какао, водой, растительным маслом. Все перемешайте, поставьте на огонь и проварите минутку после закипания.
Полейте пирог горячей глазурью, а также украсьте по бокам. Приятного аппетита!
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