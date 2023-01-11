Шоколад знижує холестерин: лікарка назвала дозу, яку корисно їсти щодня

Яка доза шоколаду знижує холестерин

Холестерин - це природний "жир" крові, який виробляється в печінці. Його надлишок може бути небезпечним, оскільки він закупорює кровоносні судини. Якщо не лікувати це може призвести до таких проблем, як серцеві захворювання та інсульти.

Деякі продукти можуть підвищувати рівень холестерину, інші ж навпаки його знижують. Саме такі властивості має чорний шоколад.

"Темний шоколад містить високу концентрацію сухих речовин какао, які мають потужні антиоксидантні властивості. Какао містить велику кількість флавоноїдів, рослинних речовин, які мають користь для здоров’я людини. Флавоноїди пригнічують секрецію холестерину у тварин і людей", - розповіла лікарка Дебора Лі.

Свої слова вона підтверджує результатами наукового дослідження.

"У мета-аналізі 2011 року, який включав 10 клінічних досліджень, люди, які регулярно їли темний шоколад, мали значне зниження рівня загального холестерину та "поганого" холестерину, але не було виявлено впливу на рівень "хорошого" холестерину", - пояснила лікарка.

"Хороший" холестерин знижує загальний рівень холестерину, поглинаючи його та переносячи назад у печінку. Потім печінка виводить його з організму.

"Поганий" холестерин - це те, що може накопичуватися на стінках ваших кровоносних судин, і з часом це призводить до звуження внутрішніх частин судин.

"Темний шоколад також благотворно впливає на артеріальний тиск і функцію ендотелію (клітинної стінки) і може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Кардіологи вважають, що регулярне помірне споживання шоколаду може бути корисним для серця. Але якщо ви перестараєтеся і з’їсте занадто багато шоколаду, ці переваги, швидше за все, будуть втрачені", - додає експерт.

Лікарка зауважує, що важливо їсти в міру, оскільки темний шоколад містить від 50 до 90 відсотків какао. У ньому багато цукру та калорій, а це сприяє ожирінню.

"Оптимальна кількість для здоров’я становить один-два стандартних квадратики", - говорить лікарка.

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