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Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

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Среда 15 июня 2022 13:31
Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times Страшные кадры войны в Украине (коллаж Styler, фото The New York Times)
Автор: Марина Настевич

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля фотографы The New York Times документировали войну и показывали, что на самом деле происходит в нашей стране.

На своей странице в Instagram американское издание опубликовало шокирующие кадры, демонстрирующие весь ужас войны в Украине.

В подписи к снимкам они рассказали о том, как идут сражения на востоке страны - в частности, за контроль за Северодонецком.

"Отчаянная борьба Украины за удержание своей территории на востоке Донбасса во вторник (14 июня) достигла критической точки. Украинские и российские солдаты сошлись в уличных боях в Северодонецке, был разрушен последний мост, соединяющий город с подконтрольной Украине территорией на западе", - пишет The New York Times.

Журналисты добавили, что этот город и регион являются одной из главных целей оккупантов на данный момент.

"После нескольких недель ожесточенных боев Россия оказалась ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы претендовать на Северодонецк, потенциально давая президенту Владимиру Путину существенную победу, которую он может подарить российскому народу. Это также могло бы помочь ему на шаг приблизиться к тому, чтобы взять под полный контроль стратегически важный регион Донбасса, его главную военную цель после того, как его войскам не удалось захватить украинскую столицу Киев и другие крупные города", - отмечает издание.

Шокирующие кадры войны в Украине

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Жителей Лисичанска под Северодонецком эвакуировали на автобусе волонтеры в понедельник (tylerhicksphoto)

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Елена Примаченко наблюдала за доставкой тела ее мужа Владимира Примаченко в Михайловский монастырь в Киеве. Он был убит в Донецкой области на прошлой неделе (ivorprickett)

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Люди в лабораторных халатах молча падали на колени на тротуаре возле больницы во Львове, когда мимо проезжал фургон с останками павших солдат (emileducke)

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Украинские военные в Лисичанске в понедельник (tylerhicksphoto)

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Пассажиры проходят мимо мешков с песком у входа на станцию ​​метро "Дорогожичи" в Киеве (nicoletung)

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Деревянные кресты в память о погибших во время боев в Ирпене, на месте разрушенного моста, соединявшего Ирпень с Киевом (ivorprickett)

Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

Дым поднимается над Северодонецком в воскресенье, 12 июня (tylerhicksphoto)

Ранее мы писали, что подросток из Мелитополя снял откровенный фильм о начале войны и оккупацию города.

А также сообщали, что 15-летний Андрей прославился на весь мир, остановив врага под Киевом игрушечным дроном.

Смотрите также, как выглядит новый модульный городок для переселенцев под Львовом с домиками за 10 тысяч евро.

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