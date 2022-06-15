Шокирующие кадры из Украины в подборке The New York Times

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля фотографы The New York Times документировали войну и показывали, что на самом деле происходит в нашей стране.

На своей странице в Instagram американское издание опубликовало шокирующие кадры, демонстрирующие весь ужас войны в Украине.

В подписи к снимкам они рассказали о том, как идут сражения на востоке страны - в частности, за контроль за Северодонецком.

"Отчаянная борьба Украины за удержание своей территории на востоке Донбасса во вторник (14 июня) достигла критической точки. Украинские и российские солдаты сошлись в уличных боях в Северодонецке, был разрушен последний мост, соединяющий город с подконтрольной Украине территорией на западе", - пишет The New York Times.

Журналисты добавили, что этот город и регион являются одной из главных целей оккупантов на данный момент.

"После нескольких недель ожесточенных боев Россия оказалась ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы претендовать на Северодонецк, потенциально давая президенту Владимиру Путину существенную победу, которую он может подарить российскому народу. Это также могло бы помочь ему на шаг приблизиться к тому, чтобы взять под полный контроль стратегически важный регион Донбасса, его главную военную цель после того, как его войскам не удалось захватить украинскую столицу Киев и другие крупные города", - отмечает издание.

Шокирующие кадры войны в Украине

Жителей Лисичанска под Северодонецком эвакуировали на автобусе волонтеры в понедельник (tylerhicksphoto)

Елена Примаченко наблюдала за доставкой тела ее мужа Владимира Примаченко в Михайловский монастырь в Киеве. Он был убит в Донецкой области на прошлой неделе (ivorprickett)

Люди в лабораторных халатах молча падали на колени на тротуаре возле больницы во Львове, когда мимо проезжал фургон с останками павших солдат (emileducke)

Украинские военные в Лисичанске в понедельник (tylerhicksphoto)

Пассажиры проходят мимо мешков с песком у входа на станцию ​​метро "Дорогожичи" в Киеве (nicoletung)

Деревянные кресты в память о погибших во время боев в Ирпене, на месте разрушенного моста, соединявшего Ирпень с Киевом (ivorprickett)

Дым поднимается над Северодонецком в воскресенье, 12 июня (tylerhicksphoto)