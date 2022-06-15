Шокуючі кадри з України в добірці The New York Times

З самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого фотографи The New York Times документували війну і показували, що насправді відбувається в нашій країні.

На своїй сторінці в Instagram американське видання опублікувало шокуючі кадри, що демонструють весь жах війни в Україні.

У підписі до знімків вони розповіли про те, як йдуть битви на сході країни - зокрема, за контроль за Сєвєродонецьком.

"Відчайдушна боротьба України за утримання своєї території на сході Донбасу у вівторок (14 червня) досягла критичної точки. Українські та російські солдати зійшлися у вуличних боях в Сєвєродонецьку, був зруйнований останній міст, що з'єднує місто з підконтрольною Україні територією на заході", - пише The New York Times.

Журналісти додали, що це місто і регіон є однією з головних цілей окупантів на даний момент.

"Після декількох тижнів запеклих боїв Росія виявилася ближчою, ніж будь-коли, до того, щоб претендувати на Сєвєродонецьк, потенційно даючи президенту Володимиру Путіну суттєву перемогу, яку він може подарувати російському народу. Це також могло б допомогти йому на крок наблизитися до того, щоб взяти під повний контроль стратегічно важливий регіон Донбасу, його головну військову мету після того, як його військам не вдалося захопити українську столицю Київ та інші великі міста", - зазначає видання.

Шокуючі кадри війни в Україні

Жителів Лисичанська під Сєвєродонецьком евакуювали на автобусі волонтери в понеділок (tylerhicksphoto)

Олена Примаченко спостерігала за доставкою тіла її чоловіка Володимира Примаченка в Михайлівський монастир у Києві. Він був убитий в Донецькій області минулого тижня (ivorprickett)

Люди в лабораторних халатах мовчки падали на коліна на тротуарі біля лікарні у Львові, коли повз проїжджав фургон з останками полеглих солдатів (emileducke)

Українські військові в Лисичанську в понеділок (tylerhicksphoto)

Пасажири проходять повз мішки з піском біля входу на станцію метро "Дорогожичі" в Києві (nicoletung)

Дерев'яні хрести в пам'ять про загиблих під час боїв в Ірпені, на місці зруйнованого мосту, що з'єднував Ірпінь з Києвом (ivorprickett)

Дим піднімається над Сєвєродонецьком у неділю, 12 червня (tylerhicksphoto)