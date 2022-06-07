Подросток из Мелитополя снял откровенный фильм о начале войны и оккупацию города

Мелитопольский подросток по имени Дима снял видео о том, что происходило в его родном городе перед войной, в самом начале полномасштабного вторжения России, и о жизни в оккупации.

Мы обсуждали оккупацию до начала войны

В середине февраля, когда ситуация начала накаляться, жители Мелитополя обсуждали судьбу города. Дмитрий рассказал, что о том, что Мелитополь попадет в оккупацию - говорили многие. Мол, отдадут город, чтобы обошлось без жертв.

В нападение России в те дни не сильно верили. Но понимали, что город стоит на пути у российских военных. Учителя говорили с детьми на эту тему - одни успокаивали, что все будет хорошо. А другие сообщали, что РФ - это не так уж и плохо.

В первый же день проснулись от взрывов

Утром 24 февраля Дима проснулся по будильнику и хотел собираться в школу. Родители сказали, что в школу не нужно и отправили его спать. Позже он проснулся от взрывов, и в тот момент стало очень страшно. По соцсетям понеслись сообщения о взрывах, фото и видео российской техники, которая едет по улицам Мелитополя.

А потом в городе исчезла электроэнергия, водоснабжение, связь и интернет. Атмосфера в городе была ужасной. Позже жители города узнали, что город взяли. Но выстрелов от этого меньше не стало.

Одноклассник Димы видел российские и украинские танки, которые заняли позиции в ожидании дуэли.

Через несколько дней коммуникации вернулись, но вот со связью было очень плохо. А интернет окончательно исчез еще через пару дней. Стало известно, что магистральный узел в Васильевке был разграблен и расстрелян из автоматов. Еще два - перебили в Херсонской области.

Дима много времени проводил на спортивной площадке самой модернизированной школы. А потом ее разграбили российские оккупанты.

Когда появились сообщения о переписи всего мужского населения и отмене работы онлайн, семья Димы приняла решение об эвакуации и выезде за границу. Отец останется в Киеве и будет работать онлайн оттуда.

Людей обыскивали на всех блокпостах

12 марта семья Димы записалась в колонну до Запорожья. Тратить время на сбор большой колонны было бессмысленно и решено было ехать.

Им удалось проехать пять блокпостов и на каждом их обыскивали. Оккупанты находили все спрятанные ноутбуки и телефоны и смеялись - мол, спрятать от них ничего не возможно. Они демонстрировали свою власть над людьми, унижали и заставляли платить.

Далее колонна начала ехать все медленнее, а возле Васильевки автомобили разворачивали, так как объездная дорога была размыта. И всех на Запорожье отправляли через Токмак, Орехов и Пологи. По дороге колонна из 5 автомобилей превратилась в 50.

На одном из блокпостов у сестры Дмитрия нашли в тщательно спрятанной папке в телефоне провокационные видео. Сначала сказали удалить. А на следующий день просто забрали телефон, без объяснения причин.

После 10 блокпоста, а всего их было от 20 до 30, оккупанты начали еще тщательнее обыскивать автомобили. Мужчин раздевали, а тем, у кого нет военного билета - угрожали высадить.

Под Ореховым участникам колонны сказали остановиться на ночлег, так как начался комендантский час. Ночлег семье Димы пришлось искать у местных, под звуки обстрелов. Их пустили только в третий дом.

Хозяйка рассказывала им страшные истории о действиях оккупантов. Один солдат без всяких причин обстрелял из РПГ здание, где детей учили рисовать.

Когда россияне спрашивали, куда они едут, родители Димы отвечали, что в Запорожье. В ответ слышали смех: "Вы думаете, мы туда не дойдем?". А еще многонациональная армия РФ просила у людей сим-карты, сигареты и еду.

Первые сирены услышали только в Запорожье

Когда мелитопольцы увидели украинский блокпост с бойцами в бронежилетах, то очень обрадовались. Всех беженцев приняли в центре помощи, покормили. А потом они впервые услышали звуки сирены - в Мелитополе их не включали.

На следующий день семья выехала из Запорожья в Днепр. Оттуда - во Львов, где прожили несколько недель. А после ракет во Львове, мама Дмитрия приняла везти детей дальше. Сначала они добрались в Польшу, а потом в Германию.

Сейчас Дмитрий с родными живет в городе Глаухау. Им выделили квартиру на долгий срок, и они не платят даже коммунальные услуги.