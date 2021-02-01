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Шокеры, дубинки и оружие: самые яркие видео протестов, охвативших Россию

Автор: Людмила Жукова

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 31 января. Количество задержанных людей превысило 5 тыс. человек. Среди них более 80 журналистов. Силовики применяют жесткую силу и дубинки против людей. Среди вышедших на улицы людей находятся дети и женщины, но вот стражей правопорядка это не останавливает.

Известный журналист Рустем Адагамов публикует на своей странице в Facebook яркие видео задержаний.

"Люди сопротивляются вражеской силе, которая пытается ими управлять, пытается их подавить, заставить подчиняться с помощью грубого насилия — физического и морального. Путинская система подавления — враг всего живого в России. Только так надо к этому относиться", - подписал журналист видео.

В Петербурге силовики не стесняясь избивают резиновыми дубинками мирно стоящих людей.

А вот в городе Казань события очень похожи на подавление протестов в Беларуси.

На Сенной площади в Петербурге люди оказывали сопротивление ОМОНу, один из полицейских вытащил табельное оружие.

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Еще одно видео из Петербурга, где молодежь пытается освободить протестующего из рук силовиков.

Напомним, во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального задержали в России 3838 человек. Более тысячи из них в Москве. Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.

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