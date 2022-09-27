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"Шок и сенсация": квіткіс выпустили альбом-"украшение сезона"

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 15:38
"Шок и сенсация": квіткіс выпустили альбом-"украшение сезона" квіткіс выпустили новый альбом "Всяка музяка" (фото предоставлено музыкантами)
Автор: Styler

Украинская рок-группа квіткіс презентовала свой новый студийный альбом. Пластинка "Всяка музяка" стала вторым лонгплеем в активе столичной команды.

Фишкой LP является то, что в нем выдержана неприсущая для квіткіс стилистика - поп.

Почему? В комментарии Styler участники группы признаются, что они захотели "шокировать" слушателей.

Что говорят рокеры про "Всяку музяку"

"С самого начала нашего существования мы стремились давать людям радость, экстаз, положительные эмоции и держать всех, так сказать, в тонусе. На этот раз вздумали записать что-то сенсационное и шокирующее. Некоторые люди действительно были в шоке, некоторые же наоборот сказали, что наш альбомчик - полный отстой. Но главное, что все как-то отреагировали. И это круто", - говорят участники квіткіс.

&quot;Шок и сенсация&quot;: квіткіс выпустили альбом-&quot;украшение сезона&quot;

Макс Сторчак, Дима Войналович и Виталий Капранов (фото: Наталина Ковалева)

Будут ли в репертуаре группы песни типа "Неуя", "Бем-бем", "Осінь" или "Ображатись", не знают и сами ребята. А даже если и знают, то не говорят.

"Пока давайте пусть все вдоволь насладятся этими поп-песнями. Может, кому-то альбом "Всяка музяка" станет шлягером осени (здесь подразумевается немецкое слово schlager, что означает "украшение сезона" - ред.). Это было бы круто, наверное" , – комментируют панки.

Слушать "Всяку музяку" можно на YouTube. Также альбом доступен для прослушивания и на других стримингах по ссылке.

Добавим, что весной квіткіс выпустили две песни, которые посвятили славным воинам ВСУ и всем украинцам, защищающим нашу землю от врагов на разных фронтах.

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