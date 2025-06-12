Шок для фізиків: ми 300 років неправильно тлумачили закон Ньютона!

Уявіть, що один із наріжних каменів сучасної фізики, закон, якому нас вчили у школі, міг бути неправильно зрозумілий протягом майже трьох століть. Саме до такого шокуючого висновку прийшла команда філософів, що перевернула уявлення про перший закон руху Ісаака Ньютона.

Яку помилку знайшли вчені та як це змінює зміст закону Ньютона, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у журналі Philosophy of Science.

Як загублене слово "quatenus" змінює все

Ісаак Ньютон сформулював свій перший закон руху у 1687 році в латинському трактаті "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (Математичні начала натуральної філософії), відомому як "Начала".

Протягом майже 300 років цей закон інерції традиційно інтерпретувався так: "Об'єкт рухається по прямій або залишається в спокої, якщо немає зовнішніх сил". Таку інтерпретацію закріпив англійський переклад "Начал" 1729 року.

Проте, філософ Даніель Гук з Вірджинського політехнічного інституту виявив те, що він назвав "незграбним неправильним перекладом" в оригінальному англійському виданні.

Але ще у 1999 році вчені звернули увагу на пропущене латинське слово "quatenus", яке означає "оскільки", а не "якщо".

Ця, на перший погляд, дрібна лінгвістична деталь кардинально змінює сенс. За словами Гука, Ньютон мав на увазі, що кожна зміна імпульсу тіла (будь-який рух) зумовлена зовнішніми силами, а не просто описував рух об'єкта за відсутності сил. Це відновлює "первісну красу" фундаментального принципу фізики.

Реальний світ проти ідеальних умов

Хоча ця важлива корекція не прижилася через багатовікове повторення, і її можна вважати "семантикою", Гук стверджує, що це прояснює справжню думку Ньютона.

Якби закон стосувався тіл без зовнішніх сил, це було б дивно, адже у Всесвіті усюдисущі гравітація та тертя. Не існує ідеального вакууму або відсутності будь-яких взаємодій.

"Весь сенс першого закону полягає в тому, щоб зробити висновок про існування сили. Це підкреслює, що закон Ньютона - це не просто опис ідеалізованого стану, а потужний інструмент для розуміння того, чому об'єкти змінюють свій стан руху", - пояснює філософ Джордж Сміт.

Сам Ньютон ілюстрував закон прикладом дзиґи, яка сповільнюється через тертя повітря. Цей приклад чітко показує, що його закон застосовується до тіл у реальному світі, де завжди діють якісь сили.

Всесвіт за одним законом

Ця нова інтерпретація підтверджує революційну ідею Ньютона про те, що планети, зірки та всі об'єкти у Всесвіті керуються одними й тими ж фізичними законами. Це не просто абстрактні правила, а універсальні принципи, що пронизують космос.

"Кожна зміна швидкості та кожен нахил напрямку… регулюється Першим законом Ньютона", - розмірковує Гук, змушуючи нас знову відчути глибокий зв'язок з найвіддаленішими куточками космосу через призму цього переосмисленого закону.