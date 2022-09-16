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Шнобелевская премия 2022: кому дали награду за самые безумные открытия

Новина українською →
США, Пятница 16 сентября 2022 16:44
Шнобелевская премия 2022: кому дали награду за самые безумные открытия Шнобелевская премия 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Шнобелевская премия является альтернативой Нобелевской премии и ежегодно собирает целый список самых безумных, а порой и смешных открытий. В этом году прошла уже 32 церемония награждения и ее в третий раз провели в формате онлайн.

Ранее церемония награждения традиционно проходила в стенах Гарвардского университета, но события в мире внесли свои коррективы.

Какие открытия и ученые попали в список наград Шнобелевской премии в 2022 году - читайте в материале ниже.

Премия по физике - Фрэнк Фиш

Профессор биологии из университета в Пенсильвании решил выяснить, почему утята ходят в ряд за своими матерями. Оказалось, что такая синхронность связана с энергосбережением.

Фрэнк Фиш выяснил в ходе исследования, что мать-утка создает поток, похожий на автомобильный или велосипедистов, а утятам это помогает сохранить энергию.

Шнобелевская премия 2022: кому дали награду за самые безумные открытия

Фото: Схема передвижения утят

Премия по кардиологии - Элиска Прохазкова

Ученая из Лейденского университета доказала, что сердечные ритмы влюбленных синхронизируются. Элиска Прохазкова для исследования использовала собственный опыт - она долгое время не могла встретить своего человека и была разочарована после каждого свидания.

Оказалось, что люди на свидании очень быстро решают, нравится ли им партнер - и достаточно лишь 2 секунд, чтобы сердечные ритмы начали синхронизироваться.

Премия по биологии - Солимари Гарсия-Эрнандес и Глауко Мачадо

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии озадачились жизнью скорпионов, а точнее их сексуальной жизнь и запорами. Они изучали процесс аутотомии - это, когда скорпионы сбрасывают хвост при опасности. И оказалось, что вместе с хвостом они сбрасывают часть пищеварительного тракта. И это приводит к запорам и возможной смерти.

Кроме того, у самцов скорпиона после сбрасывания хвоста есть проблемы с двигательной активностью и это затрудняет их сексуальную жизнь, так как бегать за партнершей они не могут.

Премия по литературе - Эрик Мартинес, Фрэнсис Моллика и Эдвард Гибсон

Группа ученых из Канады, США, Великобритании и Австралии провели исследование о том, что именно делает юридические документы слишком трудными для понимания.

Премия по медицине - группа ученых из Польши

Марцин Ясински, Мартина Мацеевска, Анна Бродзяк, Михал Гурка, Камила Скверавска, Веслав Енджейчак, Агнешка Томашевска, Гжегош Басак и Эмилиан Снарски провели исследование и выяснили, что охлаждение льдом помогает уменьшить последствия химиотерапии.

Премия по инженерии - Япония

Группа ученых из Японии в ходе своего исследования нашли самый эффективный способ открывания дверей - нужно использовать пальцы при повороте ручки.

Премия по истории искусства - Нидерланды, Гватемала, США и Австрия

Питер де Смет и Николас Хельмут предоставили исследование на тему междисциплинарного подхода к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя.

Премия по экономике - Италия

Группа ученых из Италии Алессандро Плучино, Алессио Эмануэле Биондо и Андреа Расписарда выяснили математическим путем и нашли объяснение, почему успех достается не самым талантливым людям, а самым удачливым.

Премия за инженерную безопасность - Швеция

Ученые из Швеции создали манекен лося для краш-тестов. Они отметили, что аварии с участием лося бывают часто и жертвами становятся не только животные, но и люди. А производители автомобилей редко проводят подобные краш-тесты на безопасность, а это делать нужно обязательно.

Шнобелевская премия 2022: кому дали награду за самые безумные открытия

Фото: Лось для краш-тестов

Премия Мира - группа ученых

Самую невероятную премию получила группа ученых из 9 стран - за разработку алгоритма, который помогает сплетникам решать, когда говорить правду, а когда лгать.

Всем победителям Шнобелевской премии традиционно вручили бумажные цилиндры, которые символизируют контейнеры для хранения знаний и 10 трлн зимбабвийских долларов одной купюрой.

Кстати, ранее мы писали о том, что пенсионера из Чернигова, который сбил из ружья российский истребитель, наградили медалью.

А еще рассказывали о том, что в Полтавской области дедушка уничтожил два российских танка с помощью украинского флага.

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