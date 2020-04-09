Шмыгаль сделал очень важное заявление о карантине: быстро не отступит

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, однако скорее всего ограничительные меры будут продлены до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что только тогда можно будет отменить часть запретов и смягчить правила.

Глава Кабмина на селекторном совещании с председателями ОГА и мэрами 9 апреля обсудил вопросы поэтапного выхода из карантина и постепенного восстановления экономики.

Относительно вероятного упрощения карантина в мае премьер отметил, что угроза от COVID-19 никуда не денется к тому времени и "болезнь быстро не отступит".

Шмыгаль считает, что поэтому необходимо подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.

"Разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть не много времени. И очень важно работать вместе", - цитирует главу Кабмина "Правительственный портал".

Также Шмыгаль отметил, что совместными усилиями властей на разных уровнях удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему и спасти десятки тысяч жизней.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - убежден премьер.

Чиновник призвал городских голов предоставить списки с "заявками на рабочие руки" для отдельной программы по созданию рабочих мест.

Как сообщалось ранее, 8 апреля правительство внесло изменения в карантинные ограничения с разъяснениями, какие объекты могут работать до окончания карантина и кто из граждан в возрасте от 60 лет не обязан соблюдать самоизоляцию.