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Шмигаль розповів українцям про тарифи на опалення: їх стримуватимуть

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Понеділок 04 жовтня 2021 10:55
Шмигаль розповів українцям про тарифи на опалення: їх стримуватимуть Тарифи на опалення в Україні змінюватися не будуть (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тарифи на опалення для українців в цьому сезоні підвищуватися не будуть, а держава таким чином буде їх стримувати.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тарифи на гарячу воду і тепло в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не будуть. Таку домовленість скріпили меморандумом уряд, НАК "Нафтогаз" і керівники міст під час Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України", - повідомив він.

Шмигаль додав, щоб підтримати місцеву владу і гарантувати незмінність тарифів, держава направить ПДФО в розмірі 4% - це додатково не менше 11 млрд грн.

"Меморандум також передбачає підтримку з боку держави тих громад, які не здатні самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання", - написав глава уряду.

За словами Шмигаля, з 1 жовтня для 80% домогосподарств знизилася ціна на електроенергію - 1,44 кВт ∙ рік. Він зазначив, що це один з п'яти кроків уряду, які розроблені з ініціативи президента України для врегулювання тарифів і стабільного проходження опалювального сезону.

Як ми раніше писали, Шмигаль розповів, коли українцям включать опалення цього року.

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Денис Шмигаль
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