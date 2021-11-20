Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: "Дія" сформує платіжну картку

В Україні запускають видачу бонусу в розмірі 100 гривень за вакцинацію від коронавірусу, а кошти будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через додаток або портал "Дія".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у " Суботньому інтерв'ю " на "Радіо Свобода".

Чиновник пояснив, що ці гроші громадяни зможуть витратити на квитки в кінотеатр, театр або концерт, заняття спортом, подорожі по Україні на поїзді або літаком.

""Дія" сформує відповідну платіжну картку, якою можна буде скористатися тільки в цих п'яти напрямках, найбільш постраждалих від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри та перевезення всередині України: авіа та залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", - зазначив глава Шмигаль.

Глава уряду звернув увагу, що програма спрямована не тільки на підтримку "постраждалих індустрій", але також буде "мотивувати людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави та спрощувати їх".

Кошти видадуть щепленим двома дозами, тобто тим, хто отримав повний курс вакцинації.

Період дії такої програми для володарів COVID-сертифікатів складе рік: з 19 грудня 2021-го по 18 грудня 2022-го, додав прем'єр.