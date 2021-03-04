Шмыгаль назвал самый надежный ковид-паспорт, который невозможно подделать

Самое надежное подтверждением вакцинации от коронавируса - это электронная верификация личности. Но у правительства еще нет окончательного варианта того, каким должен быть ковид-паспорт.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.

Он объяснил, что бумажные документы можно подделать. Но такое невозможно сделать, когда есть QR-код на гаджете. Поэтому глава правительства считает такой способ проверки на вакцинацию более надежным. Шмыгаль заявил, что в Европе уже начали обговаривать ковид-паспорта и там еще не решили, как будет выглядеть такой документ.