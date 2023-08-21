"Шлях смерті". Військові фотографи показали, як працює наша розвідка: потужні кадри

Як працює українська розвідка

"Це елітні професійні воїни, які заходять за передній край, трохи далі "нульової" піхоти, і тримають там варту, щоб, у разі будь-якої активізації ворога, вчасно та розгорнуто надати всю необхідну інформацію командному складу. Піхотинець тільки щось чує, а розвідник в цей час вже детально доповідає про те, що саме, в якій кількості, і звідки чує піхотинець", - пишуть фотографи.

Вони відправились на позиції вночі, аби зафіксувати роботу розвідників. Кожна перезмінка там - величезний ризик.

"Дорогу до позицій розвідники називають "шлях смерті". Це - понад 3 кілометри вузької стежки в гору, кожен метр якої усіяно вирвами від свіжих прольотів. По боках - все щільно заміновано", - розповідають Ліберови.

Також вони зазначають, що під час пересування дистанція між тими, хто йде, має бути не менше 10 м. А під час перезмінки часто починаються обстріли.

Українські розвідники на позиціях (фото: Instagram.com/libkos)

Дрони - найбільший ворог наших військових

"Головний ворог хлопців - FPV дрони. Росіяни щоденно застосовують по 3-4 дрони-камікадзе тільки по цих позиціях. Через них вони в постійній виснажливій напрузі", - пишуть фотографи.

Ворог часто намагається атакувати позиції хлопців. Вздовж окопів та й в самих окопах залишилось не мало ворожих тіл.

"Максимум їх можуть відкинути або присипати землею, ніхто не стане зайвий раз йти "шляхом смерті", щоб евакуювати тіло окупанта. Але і самі хлопці регулярно виконують завдання на передньому краї ворога", - розповідають Ліберови.

Фотографи зізнаються, що бути на цих позиціях психологічно важко.

"Ти очікуєш чогось, не розслабляючись навіть на мить. Хлопці постійно курять, сигарети одна за одною. Під вечір в наш бліндаж несподівано заходить промінь сонця, позначаючи ще один прожитий день", - поділились враженнями фотографи.

Українські розвідники під час роботи (фото: Instagram.com/libkos)