"Путь смерти". Военные фотографы показали, как работает наша разведка: мощные кадры

Как работает украинская разведка

"Это элитные профессиональные воины, которые заходят за передний край, чуть дальше "нулевой" пехоты, и держат там стражу, чтобы, в случае любой активизации врага, вовремя и развернуто предоставить всю необходимую информацию командному составу. Пехотинец только что-то слышит, а разведчик в это время уже подробно докладывает о том, что именно, в каком количестве и откуда слышит пехотинец", - пишут фотографы.

Они отправились на позиции ночью, чтобы зафиксировать работу разведчиков. Каждая пересменка там - огромный риск.

"Дорогу к позициям разведчики называют "путь смерти". Это - более 3 километров узкой тропы в гору, каждый метр которой усеян воронками от свежих пролетов. По бокам - все плотно заминировано", - рассказывают Либеровы.

Также они отмечают, что во время передвижения дистанция между идущими должна быть не менее 10 м. А во время пересменки часто начинаются обстрелы.

Украинские разведчики на позициях (фото: Instagram.com/libkos)

Дроны - самый большой враг наших военных

"Главный враг ребят - FPV дроны. Россияне ежедневно применяют по 3-4 дрона-камикадзе только по этим позициям. Из-за них они в постоянном изматывающем напряжении", - пишут фотографы.

Враг часто пытается атаковать позиции ребят. Вдоль окопов и в окопах осталось немало вражеских тел.

"Максимум их могут отбросить или присыпать землей, никто не станет лишний раз идти "путем смерти", чтобы эвакуировать тело оккупанта. Но и сами ребята регулярно выполняют задачи на переднем крае врага", - рассказывают Либеровы.

Фотографы признаются, что быть на этих позициях психологически тяжело.

"Ты ожидаешь чего-то, не расслабляясь даже на мгновение. Ребята постоянно курят, сигареты одна за другой. К вечеру в наш блиндаж неожиданно заходит луч солнца, обозначая еще один прожитый день", - поделились впечатлениями фотографы.

Украинские разведчики во время работы (фото: Instagram.com/libkos)