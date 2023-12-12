"Шлях ще довгий": чоловік важкохворої української акторки розповів, що прогнозують лікарі

Лікарі сказали, що прогнозують Катерині Тишкевич

Днями Катерина опинилась у реанімації, про що повідомив її чоловік та попросив допомоги, відкривши банку для збору грошей, оскільки лікування недешеве, але конкретної суми ніхто не називав.

Проте у Катерини досить важке та рідкісне захворювання, яке потребує спеціального підходу. Варто нагадати, що лікарі довго не могли діагностувати недугу, але врешті-решт тепер Катя лікується від свого соматоморфного головного болю. Саме він не дає їй нормально функціонувати.

Валентин наразі знаходиться поруч з коханою у лікарні та повідомляє прихильникам що відбувається з його дружиною. Він вже казав, що Катерина знаходиться в інтенсивній терапії та встиг подякувати всім, хто допомагає фінансово та морально.

Але зараз Томусяк повідомив про те, що лікарі прогнозують Катерині та в якому стані вона знаходиться.

"До мене вийшли лікарі і сказали, що насправді відсьогодні, нарешті, намічається позитивна динаміка, що, нарешті, станом на сьогодні, вони хоча б намацали якусь опору. Стан Каті для них все ще залишається важким і вони кажуть, що шлях ще довгий, але Слава Богу, позитивна динаміка є. Зараз її вивели зі сну аби подивитися, як вона може дихати самостійно. Вона подихала і нарешті їй вийняли цю трубку з рота і одягли кисневу маску. Поки що так", - розповів Валентин Томусяк.

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Також Валентин повідомив про те, що фізичний стан Каті поступово відновлюється, а ось емоційно-психологічний стан поки важкий. Тож, все може змінюватися, головне те, що стан Тишкевич вже кращий, ніж кілька днів тому, а це прогрес.

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