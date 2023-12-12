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"Путь еще длинный": муж тяжелобольной украинской актрисы рассказал, что прогнозируют врачи

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Юлия Любченко

Екатерина Тишкевич находится в медицинском доме Odrex, где лечится от своего недуга и уже чувствует улучшение.

О том, в каком состоянии находится Екатерина и что ей прогнозируют врачи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories мужа актрисы Валентина Томусяка.

Врачи сказали, что прогнозируют Екатерине Тишкевич

На днях Екатерина оказалась в реанимации, о чем сообщил ее муж и попросил помощи, открыв банку для сбора денег, поскольку лечение недешево, но конкретной суммы никто не называл.

Однако у Екатерины достаточно тяжелое и редкое заболевание, требующее специального подхода. Следует напомнить, что врачи долго не могли диагностировать недуг, но в конце концов теперь Катя лечится от своей соматоморфной головной боли. Именно он не дает ей нормально функционировать.

Валентин находится рядом с любимой в больнице и сообщает поклонникам происходящее с его женой. Он уже говорил, что Екатерина находится в интенсивной терапии и успел поблагодарить всех, кто помогает финансово и морально.

Но сейчас Томусяк сообщил, что врачи прогнозируют Екатерине и в каком состоянии она находится.

"Ко мне вышли врачи и сказали, что на самом деле отныне, наконец, намечается положительная динамика, что, наконец, по состоянию на сегодняшний день, они хотя бы нащупали какую-то опору. Состояние Кати для них все еще остается тяжелым и они говорят, что путь еще длинный, но Слава Богу, положительная динамика есть. Сейчас ее вывели из сна, чтобы посмотреть, как она может дышать самостоятельно. Она подышала и наконец ей вынули эту трубку изо рта и одели кислородную маску. Пока да", - рассказал Валентин Томусяк.

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Также Валентин сообщил о том, что физическое состояние Кати постепенно восстанавливается, а вот эмоционально-психологическое состояние пока тяжелое. Так что все может меняться, главное то, что состояние Тишкевич уже лучше, чем несколько дней назад, а это прогресс.

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Ранее мы рассказывали о том, что тяжелобольная украинская актриса оказалась в реанимации.

Также читайте наш материал о том, что мужчина тяжелобольного Тишкевич обратился к украинцам.

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