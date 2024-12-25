Шлях до фінансової свободи. 6 найкращих додатків для контролю вашого власного бюджету

Quicken Simplifi

Quicken Simplifi виділяється простотою і зручністю. У застосунку чистий інтерфейс із головною сторінкою, яка показує ключові дані: баланс, чисту вартість, витрати, майбутні платежі, план витрат, категорії витрат і досягнення. Візуалізації акуратні та зрозумілі, а адаптація до інтерфейсу займає всього день.

Серед переваг - можливість запрошувати другу половинку або фінансового радника для спільного управління рахунком і унікальні функції, такі як позначення очікуваних повернень і налаштування часткових повторюваних покупок від одного продавця.

Бюджетування в застосунку інтуїтивно зрозуміле: потрібно підтвердити регулярний дохід, налаштувати повторювані платежі (рахунків і підписок) і додати цілі витрат. Додаток показує дохід після вирахування рахунків, даючи змогу краще планувати витрати. Бюджети пропонуються на основі середнього за шість місяців.

Серед недоліків: необхідність вручну додавати дані про нерухомість, немає можливості зареєструватися через Apple або Google, а також відсутній безкоштовний пробний період. Однак пропонується 30-денна гарантія повернення грошей.

Quicken Simplifi

Monarch Money

Monarch Money - застосунок для ведення бюджету, який вирізняється високою деталізацією і корисними функціями, незважаючи на складніший інтерфейс порівняно з конкурентами. Налаштування може зайняти більше часу, особливо для коригування категорій витрат і додавання правил, але результат вражає.

У бюджеті відображаються докладні дані за категоріями, прогнози за місяцями або роком, а повторювані витрати можна задавати з урахуванням різних параметрів.

Нещодавні оновлення поліпшили застосунок: додано можливість автоматично оновлювати вартість автомобіля і створювати докладні графіки на основі категорій або тегів. У мобільній версії доступний дашборд з інформацією про чисту вартість, транзакції, доходи і витрати, інвестиції та поставлені цілі.

Monarch також підтримує інтеграцію з Apple Card, Apple Cash і заощадженнями через iOS 17.4, що дає змогу автоматично підтягувати дані за цими рахунками. Серед унікальних можливостей - спільне управління з другою половинкою, а також бета-функція обліку інвестиційних транзакцій.

Monarch Money

NerdWallet

NerdWallet - це безкоштовний застосунок для ведення бюджету, який пропонує доступ до функцій без необхідності платити за підписку, хоча інтерфейс активно використовує рекламу.

Додаток вирізняється простотою і зручністю, відображаючи ключові метрики: грошовий потік, чисту вартість і кредитний рейтинг. Щотижневі аналітичні звіти допомагають відстежувати витрати і порівнювати їх з попереднім місяцем.

Основний підхід до планування ґрунтується на популярному правилі 50/30/20, що розділяє бюджет на потреби, бажання і заощадження/погашення боргів. Однак застосунок обмежений у налаштуванні категорій витрат, хоча розробники обіцяють додати цю можливість у майбутньому.

Процес налаштування застосунку займає більше часу порівняно з аналогами. Це пов'язано з двофакторною автентифікацією під час додавання рахунків і необхідністю зазначення персональних даних для моніторингу кредитного рейтингу.

Також застосунок менш точно визначає регулярний дохід і може помилково вважати разові надходження доходом, що вимагає ручного коригування.

Copilot Money

Copilot Money - це стильний і добре продуманий застосунок для ведення бюджету, ексклюзивний для iOS і Mac, але розробники обіцяють версії для Android і веб у майбутньому. Додаток вирізняється яскравим інтерфейсом з використанням кольорів, емодзі та графіків, що спрощує аналіз бюджету, інвестицій і боргів. Особливо добре він візуалізує регулярні щомісячні витрати.

Ключові особливості включають:

Автоматичну категоризацію витрат за допомогою AI, яка стає точнішою з часом

Інтеграцію з Amazon для перегляду транзакцій

Ручну перевірку нових транзакцій для виявлення шахрайства та аналізу звичок

Додаток продовжує розвиватися і додає нові функції, включно з прогнозуванням, аналізом грошових потоків, а також порівнянням витрат та інвестицій з іншими користувачами. Copilot пропонує два безкоштовні місяці для нових користувачів і порівняно доступний тариф: 7,92 доларів на місяць або 95 доларів на рік.

Copilot Money

YNAB

YNAB (You Need a Budget) - це додаток для ведення бюджету, заснований на принципі нульового балансу. Він вимагає від користувачів розподіляти кожну зароблену суму, призначаючи їй певну мету. Це схоже на метод "бюджетування конвертів", де гроші розподіляються за категоріями, як-от оренда, комунальні послуги, подарунки або несподівані витрати, наприклад ремонт автомобіля.

Основні особливості YNAB:

Працює тільки з тими грошима, які вже є на рахунках, не враховуючи майбутній дохід

Не прогнозує фінанси, фокусуючись на поточному бюджеті

Змушує користувачів щомісяця складати новий бюджет і ретельно відстежувати всі транзакції

Додаток вимагає більше зусиль і часу на навчання, ніж більшість аналогів. Для цього передбачені відеоуроки та посібники.

Підхід YNAB особливо корисний для людей, у яких немає великого запасу коштів, або тих, хто хоче поліпшити свої фінансові звички. Однак для користувачів з менш суворими цілями він може здатися надмірно складним.

YNAB

PocketGuard

PocketGuard - один із небагатьох застосунків для ведення бюджету, але його безкоштовна версія має значні обмеження. Наприклад, безкоштовно можна під'єднати тільки два банківські рахунки.

Для розширення функціоналу пропонується платна версія PocketGuard Plus із трьома варіантами оплати: 7,99 доларів на місяць, 34,99 доларів на рік або 79,99 доларів за довічну ліцензію, що може бути зручно для користувачів, які віддають перевагу разовій оплаті.

Додаток відображає чисту вартість, активи і борги, чистий дохід, загальні витрати за місяць, майбутні рахунки, дату наступного надходження коштів, цілі та плани з виплати боргів.

Однією з ключових особливостей PocketGuard є підхід "після рахунків": користувач вводить усі регулярні витрати, після чого додаток показує, скільки грошей залишається, пропонуючи використовувати цю суму як бюджет. Він також ефективно візуалізує оплачені рахунки та рахунки, що очікують на оплату.

Однак PocketGuard має свої недоліки. Інтерфейс не надто відшліфований: вкладка "рахунки" виглядає перевантаженою, і в ній відсутні загальні суми за категоріями, такими як готівка або інвестиції.

Крім того, додаток іноді працює некоректно, наприклад, пропонує оновити його, коли оновлення насправді немає. Веб-версія просто повторює мобільний інтерфейс, не оптимізуючи його для великого екрана, що робить використання менш зручним.