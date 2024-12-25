Путь к финансовой свободе. 6 лучших приложений для контроля вашего собственного бюджета

Quicken Simplifi

Quicken Simplifi выделяется простотой и удобством. У приложения чистый интерфейс с главной страницей, которая показывает ключевые данные: баланс, чистую стоимость, расходы, предстоящие платежи, план расходов, категории затрат и достижения. Визуализации аккуратные и понятные, а адаптация к интерфейсу занимает всего день.

Среди преимуществ - возможность приглашать вторую половинку или финансового советника для совместного управления счетом и уникальные функции, такие как обозначение ожидаемых возвратов и настройка частичных повторяющихся покупок от одного продавца.

Бюджетирование в приложении интуитивно понятно: нужно подтвердить регулярный доход, настроить повторяющиеся платежи (счетов и подписок) и добавить цели расходов. Приложение показывает доход после вычета счетов, позволяя лучше планировать траты. Бюджеты предлагаются на основе среднего за шесть месяцев.

Среди недостатков: необходимость вручную добавлять данные о недвижимости, нет возможности зарегистрироваться через Apple или Google, а также отсутствует бесплатный пробный период. Однако предлагается 30-дневная гарантия возврата денег.

Quicken Simplifi

Monarch Money

Monarch Money - приложение для ведения бюджета, которое выделяется высокой детализацией и полезными функциями, несмотря на более сложный интерфейс по сравнению с конкурентами. Настройка может занять больше времени, особенно для корректировки категорий расходов и добавления правил, но результат впечатляет.

В бюджете отображаются подробные данные по категориям, прогнозы по месяцам или году, а повторяющиеся расходы можно задавать с учетом различных параметров.

Недавние обновления улучшили приложение: добавлена возможность автоматически обновлять стоимость автомобиля и создавать подробные графики на основе категорий или тегов. В мобильной версии доступен дашборд с информацией о чистой стоимости, транзакциях, доходах и расходах, инвестициях и поставленных целях.

Monarch также поддерживает интеграцию с Apple Card, Apple Cash и сбережениями через iOS 17.4, что позволяет автоматически подтягивать данные по этим счетам. Среди уникальных возможностей - совместное управление со второй половинкой, а также бета-функция учета инвестиционных транзакций.

Monarch Money

NerdWallet

NerdWallet - это бесплатное приложение для ведения бюджета, которое предлагает доступ к функциям без необходимости платить за подписку, хотя интерфейс активно использует рекламу.

Приложение отличается простотой и удобством, отображая ключевые метрики: денежный поток, чистую стоимость и кредитный рейтинг. Еженедельные аналитические отчеты помогают отслеживать расходы и сравнивать их с предыдущим месяцем.

Основной подход к планированию основан на популярном правиле 50/30/20, разделяющем бюджет на потребности, желания и сбережения/погашение долгов. Однако приложение ограничено в настройке категорий расходов, хотя разработчики обещают добавить эту возможность в будущем.

Процесс настройки приложения занимает больше времени по сравнению с аналогами. Это связано с двухфакторной аутентификацией при добавлении счетов и необходимостью указания персональных данных для мониторинга кредитного рейтинга.

Также приложение менее точно определяет регулярный доход и может ошибочно считать разовые поступления доходом, что требует ручной корректировки.

Copilot Money

Copilot Money - это стильное и хорошо продуманное приложение для ведения бюджета, эксклюзивное для iOS и Mac, но разработчики обещают версии для Android и веб в будущем. Приложение выделяется ярким интерфейсом с использованием цветов, эмодзи и графиков, что упрощает анализ бюджета, инвестиций и долгов. Особенно хорошо оно визуализирует регулярные ежемесячные расходы.

Ключевые особенности включают:

Автоматическую категоризацию расходов с помощью AI, которая становится точнее со временем

Интеграцию с Amazon для просмотра транзакций

Ручную проверку новых транзакций для выявления мошенничества и анализа привычек

Приложение продолжает развиваться и добавляет новые функции, включая прогнозирование, анализ денежных потоков, а также сравнение расходов и инвестиций с другими пользователями. Copilot предлагает два бесплатных месяца для новых пользователей и сравнительно доступный тариф: 7,92 долларов в месяц или 95 долларов в год.

Copilot Money

YNAB

YNAB (You Need a Budget) - это приложение для ведения бюджета, основанное на принципе нулевого баланса. Оно требует от пользователей распределять каждую заработанную сумму, назначая ей определенную цель. Это похоже на метод "бюджетирования конвертов", где деньги распределяются по категориям, таким как аренда, коммунальные услуги, подарки или неожиданные расходы, например ремонт автомобиля.

Основные особенности YNAB:

Работает только с теми деньгами, которые уже есть на счетах, не учитывая будущий доход

Не прогнозирует финансы, фокусируясь на текущем бюджете

Заставляет пользователей каждый месяц составлять новый бюджет и тщательно отслеживать все транзакции

Приложение требует больше усилий и времени на обучение, чем большинство аналогов. Для этого предусмотрены видеоуроки и руководства.

Подход YNAB особенно полезен для людей, у которых нет большого запаса средств, или тех, кто хочет улучшить свои финансовые привычки. Однако для пользователей с менее строгими целями оно может показаться излишне сложным.

YNAB

PocketGuard

PocketGuard - одно из немногих приложений для ведения бюджета, но его бесплатная версия имеет значительные ограничения. Например, бесплатно можно подключить только два банковских счета.

Для расширения функционала предлагается платная версия PocketGuard Plus с тремя вариантами оплаты: 7,99 долларов в месяц, 34,99 долларов в год или 79,99 долларов за пожизненную лицензию, что может быть удобно для пользователей, предпочитающих разовую оплату.

Приложение отображает чистую стоимость, активы и долги, чистый доход, общие расходы за месяц, предстоящие счета, дату следующего поступления средств, цели и планы по выплате долгов.

Одной из ключевых особенностей PocketGuard является подход “после счетов”: пользователь вводит все регулярные расходы, после чего приложение показывает, сколько денег остается, предлагая использовать эту сумму как бюджет. Оно также эффективно визуализирует оплаченные и ожидающие оплаты счета.

Однако PocketGuard имеет свои недостатки. Интерфейс не слишком отшлифован: вкладка "счета" выглядит перегруженной, и в ней отсутствуют общие суммы по категориям, таким как наличные или инвестиции.

Кроме того, приложение иногда работает некорректно, например, предлагает обновить его, когда обновления на самом деле нет. Веб-версия просто повторяет мобильный интерфейс, не оптимизируя его для большого экрана, что делает использование менее удобным.