Шлунок, голова та лібідо. Як тіло людини сигналізує про підвищену тривогу та втому

Стану підвищеної тривожності, стресу та втоми зараз супроводжують дуже багатьох українців. Деколи ми подумки беремо себе в руки та продовжуємо свою роботу, але організм посилає чіткі знаки, що відпочинок необхідний. І ці знаки – фізичних розладів, а не психологічних.
Як тіло проявляє себе у стані сильної втоми та підвищеної тривожності, розповіла дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Instagram.
За словами фахівця, симптоми прояву підвищеної тривожності, втоми та стресу можуть бути різними. Наприклад, такі:
Тетяна Лакуста зазначає, що спочатку включається органічна патологія. І звичайно ж, не кожна людина має відразу всі симптоми. Зазвичай проявляється те, чого людина має схильність.
Насамперед - звернутися до сімейного лікаря та здати аналізи. Якщо при обстеженні не буде знайдено пояснення симптомів, то починається другий етап – опитувальники за рівнем тривоги, депресією. Саме вони можуть виявити справжню причину проблем.
"Вимогливість до себе, темп життя, виснаження від стану країни – диктують усі умови для зростання тривоги та депресивності. Все більша кількість пацієнтів йдуть на прийом, мотивовані хронічною втомою. Звичайно, важливо виключити причини", - зазначає фахівець.
Вона назвала базовий список аналізів, який варто здати, щоб швидше разом із лікарем знайти причину.
"І не забудьте в рутині днів обирати хоча б іноді свої інтереси, бажання замість постійних "треба", тому що ми не залізні та маємо властивість закінчуватися", - додала дієтолог.
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