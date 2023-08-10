Шлунок, голова та лібідо. Як тіло людини сигналізує про підвищену тривогу та втому

Симптоми втоми та тривожності

За словами фахівця, симптоми прояву підвищеної тривожності, втоми та стресу можуть бути різними. Наприклад, такі:

Розлад спорожнення з болями у животі

Головний біль, біль у м'язах

Часті сечовипускання

Втрата лібідо

Поява болісних відчуттів під час сексу

Порушення сну - проблеми із засипанням, пробудження вночі, поверхневий сон

Прискорене серцебиття та дихання, відчуття колючого болю в серці

Переїдання, потяг до одного з видів комфортної їжі: жирна, солона, солодка

Панічні атаки

Відчуття кома у горлі

Відчуття виснаження після звичайних фізичних навантажень

Не освіжаючий сон

Втрата апетиту

Тетяна Лакуста зазначає, що спочатку включається органічна патологія. І звичайно ж, не кожна людина має відразу всі симптоми. Зазвичай проявляється те, чого людина має схильність.

Що робити у такій ситуації

Насамперед - звернутися до сімейного лікаря та здати аналізи. Якщо при обстеженні не буде знайдено пояснення симптомів, то починається другий етап – опитувальники за рівнем тривоги, депресією. Саме вони можуть виявити справжню причину проблем.

"Вимогливість до себе, темп життя, виснаження від стану країни – диктують усі умови для зростання тривоги та депресивності. Все більша кількість пацієнтів йдуть на прийом, мотивовані хронічною втомою. Звичайно, важливо виключити причини", - зазначає фахівець.

Вона назвала базовий список аналізів, який варто здати, щоб швидше разом із лікарем знайти причину.

Загальний аналіз крові

глікований гемоглобін

загальний білок

ТТГ

вітамін Д

феритин

пролактин

"І не забудьте в рутині днів обирати хоча б іноді свої інтереси, бажання замість постійних "треба", тому що ми не залізні та маємо властивість закінчуватися", - додала дієтолог.