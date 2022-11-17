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Школярі з Івано-Франківська створили дрон, який допомагає ЗСУ шукати міни (відео)

Дрон працює через спеціальний мобільний застосунок (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Вихованці Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська виявили бажання допомогти Збройним Силам України та розробили дрон-міношукач.

Наразі хлопці шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.

Про це вони розповіли в ефірі "Ранку вдома".

Керівник команди Олександр Аронець розповідає, що ініціативу подав його учень Юрій Тумир. Юнак захотів допомогти ЗСУ, і його бажання вилилося в такий корисний результат.

Команда винахідників з Івано-Франківська (скриншот)

За словами Юрія Тумира, дрон повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети.

Вбудована комп'ютерна система покликана помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.

Головною ідеєю є зробити виробництво дронів масовим, адже український аналог є дешевшим і більш практичним за імпортні.

Розподіливши між собою обов'язки, юнаки не тільки розробили дрон, а й налагодили міжнародну логістику, оскільки деякі деталі довелося замовляти з-за кордону.

Такий вигляд має винайдений дрон (скриншот)

"Зараз ми залучаємо до роботи багатьох кваліфікованих спеціалістів. Також ми ведемо розрахунки, бо маємо обмежений бюджет. Ми вже налагодили питання з логістикою - плануємо не тільки з України доставляти деталі, а й з-за кордону", - розповідає член команди винахідників Андрій Угренюк.

Також дрон виготовлено з екологічно чистих матеріалів.

"Зокрема, пластик, який добувається шляхом перероблювання кукурудзи. В майбутньому ми плануємо використовувати пластик, який виготовляється з перероблених пляшок", - розповів Максим Гикавець.

Не лише в Івано-Франківську! Раніше ми розповідали про ще одного школяра, який винайшов дрон-міношукач.

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