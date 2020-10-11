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Школы и детсады закроют или нет? Минздрав направил рекомендательные письма

Автор: Светлана Мащенко

В СМИ сообщили, что школы и детские сады могут снова уйти на карантин

Администрация школ и детских садиков Киева уже завтра, 12 октября, получит рекомендательные письма от Министерства образования. В них будут содержаться четкие инструкции перехода на онлайн-обучение.

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Такое предупреждение со ссылкой на собственные источники в профильном министерстве дал Telegram-канал PavlovskyNews

Причем, отмечают в СМИ, связано это не с предстоящими местными выборами 25 октября, а с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом.

А вот окончательно решение, идти ли школам и детским садикам на карантин, будет озвучено уже местными властями.

"В ведомстве уточнили, что финальное решение будет за местными властями, которым подчинены учебные заведения. Это касается и детских садиков", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине нарастает проблема с нехваткой мест для пациентов. В связи с этим в Минздраве планируют разворачивать мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, каких регионов это коснется.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов в политическом шоу Савика Шустера попытался оправдать проблему с больничными местами для пациентов с коронавирусом. Чиновник обвиняет во всем предыдущее руководство, которое разрушило систему здравоохранения, в том числе и структуру лабораторий.

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