Школи і дитсадки закриють чи ні? Моз направив рекомендаційні листи

Адміністрація шкіл і дитячих садків Києва вже завтра, 12 жовтня, отримає рекомендаційні листи від Міністерства освіти. В них будуть міститися чіткі інструкції переходу на онлайн-навчання.

Таке попередження з посиланням на власні джерела в профільному міністерстві дав Telegram-канал PavlovskyNews

Причому, відзначають в ЗМІ, це пов'язано не з майбутніми місцевими виборами 25 жовтня, а з рекордним зростанням захворюваності на коронавірус.

А ось остаточне рішення, чи йти школам і дитячим садкам на карантин, буде озвучено вже місцевою владою.



"У відомстві уточнили, що фінальне рішення буде за місцевою владою, яким підпорядковані навчальні заклади. Це стосується і дитячих садків", - йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що в Україні наростає проблема з нестачею місць для пацієнтів. У зв'язку з цим у МОЗ планують розгортати мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусом. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, яких регіонів це торкнеться.

Також повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов у політичному шоу Савіка Шустера спробував виправдати проблему з лікарняними місцями для пацієнтів з коронавірусом. Чиновник звинувачує у всьому попереднє керівництво, яке зруйнувало систему охорони здоров'я, в тому числі і структуру лабораторій.