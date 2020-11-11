Об отказе от 12-летнего школьного образования не говорится, - Шкарлет

Фото: Сергей Шкарлет (t.me/SerhiyShkarlet/54)

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заверил, что об отмене 12-летнего школьного образования не говорится. Он называет это "общеевропейской тенденцией".

Об этом и.о. министра написал в своем Telegram.

Он уверяет, что нет ничего страшного в том, что дети будут заканчивать школу в 18 - 19 лет.

"Например, в некоторых федеральных землях Германии ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 года обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалавриата", - рассказал Шкарлет.

В общем глава Минобразования считает, что эффективную систему образования для детей, родителей и педагогов будут строить именно на базе 12-летней школы.

"Открытая дискуссия. И пока не будут наработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН не будет принимать", - подытожил Шкарлет.

Ранее в Министерстве образования и науки пояснили, как будут оценивать учеников во время дистанционного обучения и отметили, что все оценки будут вноситься в журналы и свидетельства школьников.

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