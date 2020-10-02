В школьных учебниках показали "выдающихся" украинцев: родители детей шокированы

В украинских учебниках показали выдающихся украинцев. Вместе с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой в этом ряду стоят украинские поп-звезды - Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик. На это обратили внимание родители в группе "Родители SOS" на Facebook.
Они спросили, не фейк ли это, но факт подтвердился. Действительно, в рабочей тетради "Я досліджую світ" для второго класса школы есть такое задание - рассказать, что известно о людях, находящихся на фото.
"Привет. Помогите идентифицировать учебник (или тетрадь) для 2-го класса. Или это фейк? UPD: не фейк, добавляю фото тетради и страницы, которые мне выслали в сообщения", - написала автор поста.
Скриншот поста
Отметим, что эта новость в комментариях вызвала небывалый резонанс. Украинцы отметили, что эта тетрадь утверждена Министерством образования.
- Це друкований робочий зошит з ЯДС, а не підручник. Але цей зошит затверджений МОН.
- Мда, думала, що дитині не в другому класі доведеться пояснювати, що в підручниках можуть друкувати дурню.. Думала, пізніше.
- Чому було не згадати про Всеволода Нестайка. Чи Ліну Костенко, нашу сучасницю... А то одні з іншими взагалі не в'яжуться.
- Думала дно. Читаю коменти - нижче постукали. Агов, люди, ви дійсно не розумієте, що ставити в один рядок Шевченка, та Монатика - лютий треш, та ви ще поставте поруч Грушевського та Вєрку Сердючку і обговорюйте хто "дєткам больше нравиЦЦо". Я розумію, що автори намагаються осучаснити підручники та робочі зошити, тож було б не дивно якби у завданні ми б побачили Руслану, Джамалу, Вакарчука, Скрипку, принаймні ці співаки вже зробили певний внесок в історію України. Так само як і логічно мати завдання з Шевченком, Лесею, Сковородою і нехай для багатьох другоклашок це лише зображення на купюрах, але такі завдання заохочують принаймні поцікавитись "ху із ху"...
Некоторые мамы не видят в этом ничего плохого, пишут, что хорошо, хоть не украинские политики изображены на фото.
- Что не так? Не политики. Чтоб заинтересовать детей разве плохо?
- Батьки, как вы достали! То вам занудная устаревшая неинтересная программа, то истерика, что кого-то с нем-то "в один ряд" поставили.
Как мы писали ранее, в министерстве отреагировали на "исторические" ошибки в учебнике для первого класса.