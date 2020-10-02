В школьных учебниках показали "выдающихся" украинцев: родители детей шокированы

В украинских учебниках показали выдающихся украинцев. Вместе с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой в этом ряду стоят украинские поп-звезды - Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик. На это обратили внимание родители в группе "Родители SOS" на Facebook.

Они спросили, не фейк ли это, но факт подтвердился. Действительно, в рабочей тетради "Я досліджую світ" для второго класса школы есть такое задание - рассказать, что известно о людях, находящихся на фото.

"Привет. Помогите идентифицировать учебник (или тетрадь) для 2-го класса. Или это фейк? UPD: не фейк, добавляю фото тетради и страницы, которые мне выслали в сообщения", - написала автор поста.

Скриншот поста

Отметим, что эта новость в комментариях вызвала небывалый резонанс. Украинцы отметили, что эта тетрадь утверждена Министерством образования.

Це друкований робочий зошит з ЯДС, а не підручник. Але цей зошит затверджений МОН.

Мда, думала, що дитині не в другому класі доведеться пояснювати, що в підручниках можуть друкувати дурню.. Думала, пізніше.

Чому було не згадати про Всеволода Нестайка. Чи Ліну Костенко, нашу сучасницю... А то одні з іншими взагалі не в'яжуться.

Думала дно. Читаю коменти - нижче постукали. Агов, люди, ви дійсно не розумієте, що ставити в один рядок Шевченка, та Монатика - лютий треш, та ви ще поставте поруч Грушевського та Вєрку Сердючку і обговорюйте хто "дєткам больше нравиЦЦо". Я розумію, що автори намагаються осучаснити підручники та робочі зошити, тож було б не дивно якби у завданні ми б побачили Руслану, Джамалу, Вакарчука, Скрипку, принаймні ці співаки вже зробили певний внесок в історію України. Так само як і логічно мати завдання з Шевченком, Лесею, Сковородою і нехай для багатьох другоклашок це лише зображення на купюрах, але такі завдання заохочують принаймні поцікавитись "ху із ху"...

Некоторые мамы не видят в этом ничего плохого, пишут, что хорошо, хоть не украинские политики изображены на фото.

Что не так? Не политики. Чтоб заинтересовать детей разве плохо?

Батьки, как вы достали! То вам занудная устаревшая неинтересная программа, то истерика, что кого-то с нем-то "в один ряд" поставили.

Как мы писали ранее, в министерстве отреагировали на "исторические" ошибки в учебнике для первого класса.