У шкільних підручниках показали "видатних" українців: батьки дітей шоковані

В українських підручниках показали видатних українців. Разом з Тарасом Шевченком і Лесею Українкою в цьому ряду стоять українські поп-зірки - Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік. На це звернули увагу батьки в групі "Батьки SOS" на Facebook.

Вони запитали, чи не фейк це, але факт підтвердився. Дійсно, у робочому зошиті "Я досліджую світ" для другого класу школи є таке завдання - розповісти, що відомо про людей, які перебувають на фото.

"Привіт. Допоможіть ідентифікувати підручник (або зошит) для 2-го класу. Або це фейк? UPD: не фейк, додаю фото зошити і сторінки, які мені вислали до повідомлення", - написала автор посту.

Скріншот поста

Зазначимо, що ця новина в коментарях викликала небувалий резонанс. Українці відзначили, що цей зошит затверджено Міністерством освіти.

Це друкований робочий зошит з ЯДС, а не підручник. Але цей зошит затверджений МОН.

Мда, думала, що дитині не в іншому класі доведеться пояснювати, що у підручниках можуть друкувати дурню.. Думала, пізніше.

Чому було не згадати про Всеволода Нестайка. Чи Ліну Костенко, нашу сучасницю... А то одні з іншими взагалі не в'яжуться.

Думала дно. Читаю коменти - нижче постукали. Агов, люди, ви дійсно не розумієте, що ставити в один рядок Шевченка, та Монатіка - лютий треш, та ви ще поставте поруч Грушевського та Вєрку Сердючку і обговорюйте хто "дєткам більше нравиЦЦо". Я розумію, що автори намагаються осучаснити підручники та робочі зошити, тож було б не дивно якби у завданні ми б побачили Руслану, Джамалу, Вакарчука, Скрипку, принаймні ці співаки вже нікого певний внесок в історію України. Так само як і логічно мати завдання з Шевченком, Лесею, Сковородою і нехай для багатьох другоклашок це лише зображення на купюрах, альо такі завдання заохочують принаймні поцікавитись "ху із ху"...

Деякі мами не бачать в цьому нічого поганого, пишуть, що добре, хоч не українські політики зображені на фото.

Що не так? Не політики. Щоб зацікавити дітей хіба погано?

Батьки, як ви дістали! То вам занудна застаріла програма нецікава, то істерика, що когось з них "в один ряд" поставили.

Як ми писали раніше, у міністерстві відреагували на "історичні" помилки у підручнику для першого класу.