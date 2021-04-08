Школьные каникулы в 2021 году: что нужно знать родителям и где перешли на онлайн-обучение

Где школьники учатся онлайн

В Киеве карантин введен до 16 апреля, и по домам отправили не только школьников, но и детей из детских садов. Есть вероятность, что ограничения будут продлены вплоть до конца майских и пасхальных праздников. В такой ситуации у детей есть шанс до конца учебного года уже не попасть за парты.

Во Львове карантин снова продлили – теперь до 19 апреля. Что будет дальше – зависит от эпидемиологической ситуации и также есть вероятность того, что школьникам продлят дистанционное обучение до начала мая.

В Ивано-Франковске, Харькове и Житомире с 5 апреля к полноценному обучению вернулись только начальные классы. Детские сады работают в полном режиме, а вот ученики 9-11 классов учатся онлайн.

В Чернигове действует усиленный карантин и с 12 апреля по домам будут не только ученики 5-11 классов, но и младшая школа, а также детские сады.

В Виннице, Николаеве, на Закарпатье – полный карантин для детей в детском саду, начальные классы и ученики 5-11 классов.

В Одессе и Полтаве на дистанционном обучении находятся только ученики 5-11 классов, малыши и начальная школа – посещают учебные заведения

Когда в Украине начнутся каникулы

Каждая школа имеет право сама устанавливать даты каникул в пределах определенных правил и общего учебного года. Часть школ планирует устроить детям каникулы в конце апреля – начале мая, не более одной недели.

Часть школы не будет расширять выходные дни, кроме государственных праздничных. Ближайшие каникулы должны начаться у школьников с 1 июня и продлятся до 31 августа. Однако из-за карантина и продленных каникул весной, летние каникулы могут начаться в школах на две недели позже – на усмотрение руководства школ.

Стоит отметить, что к такой мере могут прибегнуть для учеников средних и старших классов – чтобы нагнать программу обучения.

Новый учебный год планируют начать по графику – 1 сентября 2021 года. Осенние каникулы должны начаться 25 октября и закончиться 31 октября. Зимой дети уйдут отдыхать после 27 декабря и пойдут в школу ориентировочно 9 января.