Шкільні канікули в 2021 році: що потрібно знати батькам і де перейшли на онлайн-навчання

Де школярі вчаться онлайн

У Києві карантин введено до 16 квітня, і по домівках відправили не тільки школярів, але й дітей з дитячих садків. Є ймовірність, що обмеження будуть продовжені аж до кінця травневих та великодніх свят. У такій ситуації у дітей є шанс до кінця навчального року вже не потрапити за парти.

У Львові карантин знову продовжили, тепер до 19 квітня. Що буде далі – залежить від епідеміологічної ситуації й також є ймовірність того, що школярам продовжать дистанційне навчання до початку травня.

В Івано-Франківську, Харкові та Житомирі з 5 квітня до повноцінного навчання повернулися тільки початкові класи. Дитячі садки працюють у повному режимі, а ось учні 9-11 класів навчаються онлайн.

У Чернігові діє посилений карантин і з 12 квітня по домівках будуть не лише учні 5-11 класів, але і молодша школа, а також дитячі садки.

У Вінниці, Миколаєві, на Закарпатті – повний карантин для дітей в дитячому садку, початкові класи та учні 5-11 класів.

У Одесі та Полтаві на дистанційному навчанні знаходяться лише учні 5-11 класів, малюки та початкова школа – відвідують навчальні заклади

Коли в Україні почнуться канікули

Кожна школа має право сама встановлювати дати канікул в межах певних правил і загального навчального року. Частина шкіл планує влаштувати дітям канікули в кінці квітня – початку травня, не більше одного тижня.

Частина шкіл не буде розширювати вихідні дні, крім державних святкових. Найближчі канікули повинні розпочатися у школярів з 1 червня і триватимуть до 31 серпня. Однак через карантин і продовжених канікул навесні, літні канікули можуть розпочатися в школах на два тижні пізніше – на розсуд керівництва шкіл.

Варто відзначити, що до такої міри можуть вдатися для учнів середніх та старших класів – щоб нагнати програму навчання.

Новий навчальний рік планують розпочати за графіком – 1 вересня 2021 року. Осінні канікули повинні розпочатися 25 жовтня і закінчиться 31 жовтня. Взимку діти підуть відпочивати після 27 грудня і підуть в школу орієнтовно 9 січня.