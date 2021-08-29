UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Школьные каникулы в 2021-2022 году: появился новый график

Автор: Анна Шиканова

Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, занятия начнутся в обычном формате – в классах. Переход на дистанционное обучение возможен только в случае резкого роста количества больных с коронавирусом.

Когда школьники пойдут отдыхать на каникулы в 2021-2022 учебном году – читайте в нашем материале ниже.

Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования разрешило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако есть основные правила, которые должны соблюдать все школы: длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.

В большинстве школ установлена классическая семестровая система, которая включает в себя 4 четверти и два семестра.

Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году:

  • Осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года
  • Зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
  • Весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года
  • Летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Продолжительность учебного года:

  • Начальная школа (1-4 классы) – 720 часов
  • Гимназия (5-9 классы) – 890 часов
  • Лицей (10-12 классы) – 1110 часов

Дополнительные выходные дни:

  • 14 октября – День защитника Украины
  • 25 декабря – Католическое Рождество
  • 8 марта – Международный Женский день
  • 25 апреля - Пасха
  • 1 мая – День труда
  • 9 мая – День победы

График каникул может меняться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также - в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.

Напомним, ранее мы писали о том, что учителям дали новые рекомендации о воспитании школьников.

А также рассказывали о том, что понадобится первокласснику для школы и в какую сумму это обойдется.

Читайте РБК-Украина в Google News