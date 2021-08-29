Школьные каникулы в 2021-2022 году: появился новый график

Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, занятия начнутся в обычном формате – в классах. Переход на дистанционное обучение возможен только в случае резкого роста количества больных с коронавирусом.
Когда школьники пойдут отдыхать на каникулы в 2021-2022 учебном году – читайте в нашем материале ниже.
Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования разрешило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако есть основные правила, которые должны соблюдать все школы: длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.
В большинстве школ установлена классическая семестровая система, которая включает в себя 4 четверти и два семестра.
График каникул может меняться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также - в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.
Напомним, ранее мы писали о том, что учителям дали новые рекомендации о воспитании школьников.
А также рассказывали о том, что понадобится первокласснику для школы и в какую сумму это обойдется.