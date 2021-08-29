Шкільні канікули в 2021-2022 році: з'явився новий графік

Навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня. Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, заняття почнуться у звичайному форматі - в класах. Перехід на дистанційне навчання можливий тільки в разі різкого зростання кількості хворих з коронавірусом.
Коли школярі підуть відпочивати на канікули у 2021-2022 навчальному році – читайте в нашому матеріалі нижче.
Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.
У більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри.
Графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчителям дали нові рекомендації щодо виховання школярів.
А також розповідали про те, що знадобиться першокласнику для школи та в яку суму це обійдеться.