Школьное питание во время пандемии: власти Киева сделали заявление

В школах Киева изменили формат питания из-за карантина (коллаж РБК-Украина)

В КГГА рассказали о новом формате питания в школах в период карантина

В Киеве в школах изменили формат питания учеников и усилили контроль в столовых в учебных заведениях на время карантина из-за коронавируса.

Теперь школьникам начали выдавать завтраки в индивидуальной упаковке вместо нескольких блюд на выбор детей, как это было ранее. И.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил в своем Facebook, что такой вариант был утвержден Госпродпотребслужбой на время, пока в стране действуют ограничения из-за пандемии.

Чиновник отметил, что это временная и вынужденная мера.

"Это не замена горячего питания!... Мы обязательно вернемся к нашей уже привычной модели мультипрофильного питания в школах", - обратился он к родителям школьников.

Также Мондриевский заявил, что контроль за школьным питанием детей на время пандемии будет усилен.

"Но это не значит, что предприятия, которые питают детей, пока могут халтурить. Напротив, к вам повышенное внимание и контроль за тем, чтобы правила соблюдались, и дети не оставались голодными", - говорится в публикации.

Заместитель мэра Киева добавил, что взял школьное питание во время пандемии под свой личный контроль.

В пресс-службе КГГА отметили, что горячие обеды для учащихся старших классов и школьников, находящихся в группах продленного дня, остается неизменным, но с учетом всех противоэпидемических мероприятий.

В киевских школах усиливают контроль за питанием учеников во время карантина (фото: facebook.com/valentyn.mondryivskyy)

Ранее в МОН дали разъяснение, как будут работать школьные столовые и по каким правилам.

Напомним, что Кабмин одобрил реформу питания в школах, и чиновники рассказали о новом меню и модернизации столовых.