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Новое меню и модернизация столовых: Кабмин одобрил реформу питания в школах

Киев, Среда 05 августа 2020 14:48
Новое меню и модернизация столовых: Кабмин одобрил реформу питания в школах
Автор: Александр Белоус

На протяжении 3,5 лет планируется модернизация пищеблоков в школах

Кабинет министров утвердил План мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности министерств и ведомств расписаны до 2023 года.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 5 августа.

Согласно документу, в 2020 году, планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования, санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработать примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.

В сентябре 2020 года Минэкономики, Минздрава, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам учреждений общего среднего образования

В течение 2020-2023 годов планируется обеспечить модернизацию пищеблоков в учреждениях общего среднего образования.

Согласно плану, Минобразования, Минздрав, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания с привлечением институтов гражданского общества.

Напомним, по данным Минфина, средние затраты по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тысяч грн в год.

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, зарплаты всех педагогов в 2020 году вырастут на 9%.

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