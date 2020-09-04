Шкільне харчування під час пандемії: влада Києва зробила заяву

У школах Києва змінили формат харчування через карантин (колаж РБК-Україна)

У КМДА розповіли про новий формат харчування в школах у період карантину

У Києві в школах змінили формат харчування учнів і посилили контроль в їдальнях в навчальних закладах на час карантину через коронавірус.

Тепер школярам почали видавати сніданки в індивідуальній упаковці замість кількох страв на вибір дітей, як це було раніше. В.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив у своєму Facebook, що такий варіант був затверджений Держпродспоживслужбою на час, поки в країні діють обмеження через пандемію.

Чиновник зазначив, що це тимчасовий і вимушений захід.

"Це не заміна гарячого харчування!... Ми обов'язково повернемося до нашої вже звичної моделі мультипрофільного харчування в школах", - звернувся він до батьків школярів.

Також Мондриївський заявив, що контроль за шкільним харчуванням дітей на час пандемії буде посилено.

"Але це не означає, що підприємства, що харчують діток, поки можуть халтурити. Навпаки, до вас підвищена увага та контроль за тим, аби правила дотримувались і діти не залишалися голодними", - йдеться у публікації.

Заступник мера Києва додав, що взяв шкільне харчування під час пандемії під свій особистий контроль.

У прес-службі КМДА зазначили, що гарячі обіди для учнів старших класів та школярів, які перебувають у групах продовженого дня, залишається незмінним, але з урахуванням всіх протиепідемічних заходів.

У київських школах посилюють контроль за харчуванням учнів під час карантину (фото: facebook.com/valentyn.mondryivskyy)

Раніше в МОН дали роз'яснення, як працюватимуть шкільні їдальні та за якими правилами.

Нагадаємо, що Кабмін схвалив реформу харчування в школах, і чиновники розповіли про нове меню і модернізації їдалень.