Школьница из Испании пожертвовала своими волосами ради спасения 6-летней львовянки

Валерия тоже родом из Львова, девочка сама вызвалась помочь маленькой землячке. Злата сейчас проходит сложное лечение после диагноза остеосаркома левой бедренной кости. Она нуждается в помощи на дорогостоящее лечение, а еще девочка потеряла все свои волосы из-за курса химиотерапии.

"Мне позвонила знакомая волонтер из Испании и рассказала, что у нее есть девочка Валерия Насонова, которая захотела обрезать свои длинные волосы и передать его в Украину для девочки, что болеет онкологической болезнью и нуждается парики на время лечения", - рассказала волонтер.

Фото: Валерия Насонова и Златослава Буняк (facebook.com/Уляна Флишко)

После того как Ульяна Флишко опубликовала свой пост, нашлись и две мастерицы - Любовь Возняк и Диана Гайворонюк, которые вызвались изготовить парик для девочки.

"Отдельно призываю людей поддержать родителей Златославочки и перевести средства, такие необходимые на спасение девочки!" - пишет волонтер.

Реквизиты мамы девочки Буняк Кристины: 5168755460843606