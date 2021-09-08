Школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки

Валерія теж родом зі Львова, дівчинка сама зголосилася допомогти маленькій землячці. Злата зараз проходить складне лікування після діагнозу остеосаркома лівої стегнової кістки. Вона потребує допомоги на дороговартісне лікування, а ще дівчинка втратила все своє волосся через курс хіміотерапії.

"Мені зателефонувала знайома волонтерка з Іспанії і розповіла, що в неї є дівчинка Валерія Насонова, яка захотіла обрізати своє довге волосся і передати його в Україну для дівчинки, яка хворіє онкологічною недугою і потребує перуки на час лікування", - розповіла волонтерка.

Фото: Валерія Насонова і Златослава Буняк (facebook.com/Уляна Флишко)

Після того як Уляна Флишко опублікувала свій пост, знайшлися й дві майстрині - Любов Возняк і Діана Гайворонюк, які зголосилися виготовити перуку для дівчинки.

"Окремо закликаю людей підтримати батьків Златославочки та переказати кошти, такі необхідні на порятунок дівчинки!" - пише волонтерка.

Реквізити мами дівчинки Буняк Христини: 5168755460843606