Школярів змусили працювати на полі замість уроків: у Черкасах розгорається скандал

Шестикласників Великосевастянівської школи змусили працювати в полі на зборі врожаю і носити гарбузи замість уроків. Вчителі не реагували на скарги дітей на погане самопочуття і змусили працювати на полі навіть тих, хто звільнений від занять фізкультури за станом здоров'я.

Про це розповіла мама одного зі школярів Наталія Мацікура у виданні " Про все ".

Жінка повідомила, що 13 вересня зустріла свого сина після школи брудного і всього в смітті. На запитання матері дитина розповіла, що її разом з однокласниками змусили носити гарбузи на сільському баштані.

"Син навчається у шостому класі Великосевастянівської школи Уманського району. Там досі використовують дитячу працю. Днями при високій температурі повітря (+25) дітей змушували протягом двох уроків з праці носити гарбуза, при цьому вони не були попереджені ні про головні убори, ні про змінний одяг. Молодший син поскаржився на головний біль, на що вчителька відповіла, що він не буде працювати тільки якщо принесе довідку. Вона ще й зазначила, що якщо діти не працюватимуть, то отримуватимуть "відповідні" оцінки", - розповіла жінка.

Розсерджена мама звернулася за поясненням до вчительки. Але їй навіть не стали пояснювати, чому діти працювали на уроці. Однак "докази" примусової роботи в школі вже встигли прибрати.

"Я звернулася до класного керівника з питанням, чому мої діти прийшли зі школи в смітті та брудні, з чорними колами під очима. Відповіді я не отримала. Це вже не перший подібний випадок. Вчора ми з чоловіком і дітьми їздили з письмовим зверненням з приводу "гарбузового" питання до голови громади, в школі "замітали" гарбузові сліди. Чоловік пізніше поїхав і хотів побачити обсяги гарбузової плантації на шкільних ділянках (орієнтовно 15 -20 соток) і ось що сфотографував: гарбузи зникли, бур'яни теж, видно свіжі сліди дискової борони. Цікаво, чому такий поспіх? До чого готується директор?"- додала мама.

Вона зазначила, що має намір звернутися до прокуратури з приводу незаконного використання праці дітей у школі. За словами жінки, вона сама пропрацювала в школі 25 років і знає всі шкільні "правила".

Ще одна мама підтвердила інцидент і повідомила, що її дитину з довідкою про астму також змушують працювати й це – звичайна практика.

"Моя дитина звільнена від практики, тому що у неї астма, довідка є. Але на працях працює, як і інші. І діагноз знають всі, вона звільнена від фізкультури", - підкреслила Надія Степанченко.

Що говорить освітній омбудсмен

Сергій Горбачов зазначив, що незрозуміло, навіщо і куди потрібно дітям носити гарбузи. І порадив батькам звертатися до директора навчального закладу із заявою. Також потрібно вимагати надати копію навчальної програми з трудового навчання, де зазначено "перенесення гарбузів".

"Якщо такої теми в навчальному плані немає, то можна припустити, що в цій школі практикується примусова дитяча праця. Я буду спілкуватися зі школою з приводу цієї ситуації", - сказав Горбачов.