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Школьникам пообещали внеплановые каникулы: когда и почему детей отправят отдыхать

Автор: Анна Шиканова

Школьники в Украине могут уйти на внеплановые каникулы уже в октябре

В Украине школьники могут получить внеплановые короткие каникулы уже в октябре. Это связано с тем, что в стране будут проходить очередные выборы, а комиссии будут размещаться именно в зданиях учебных заведений.

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Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, внеплановые каникулы у школьников могут быть в конце октября, так как местные выборы в Украине пройдут 25 числа. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Если вы спрашиваете про школы, то мы уже сейчас понимаем, что необходимо делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будут заседания комиссий и подсчета голосов, дети не учились", - подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что каникулы должны быть непродолжительные, всего на несколько дней.

Стоит отметить, что большинство избирательных комиссий размещаются во время выборов в помещениях школ. Минздрав совместно с ЦИК на данный момент разрабатывают механизм, как провести местные выборы комфортно и безопасно с учетом пандемии коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в школах Украины рассказали о нововведениях и объяснили, как будут обучать детей в новом году.

А также мы писали о том, что украинцам рассказали о новых правилах посещения школы и назвали места, где маска будет не нужна.

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