В Украине стартует учебный год: как будут учиться дети в разных карантинных зонах

Украинцам рассказали, какие новые правила ждут школьников с 1 сентября
С 1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Он будет сильно отличаться от всех предыдущих, так как детям придется учиться в условиях пандемии из-за коронавируса. В нескольких регионах школьники вынуждены будут перейти временно на дистанционное обучение, а в остальных – посещать учебные заведения по особым правилам.
В министерстве охраны здоровья разработали серию рекомендаций по поводу безопасного обучения детей в учебных заведениях. Для того чтобы обезопасить детей и учителей, были разработаны строгие правила и ограничения.
Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, город Беляевка и Измаил Одесской области, город Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, города Бережаны, Чертков Тернопольской области, город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новосельский районы.
Кроме того, все руководители заведений и их учредители в обязательном порядке должны обеспечить бесперебойную поставку воды, газа, электрики и теплоснабжения. В районах – организовать доставку учеников с обязательным санитарным контролем и соблюдением норм.
Также в учебных заведениях рекомендуется установить особые условия организации питания.
Если ребенок заболел, то педагог обязан надеть на него маску и изолировать в отдельном помещении, а также немедленно сообщить родителям.
Напомним, ранее мы писали о том, как будут работать школьные столовые с 1 сентября в Украине.
А также рассказывали о том, кого могут не пустить в школу с 1 сентября.