Школи на Черкащині зобов'язали надати звіти про волонтерство. Батьки та вчителі обурюються

Скандал із волонтерством у школах

У школи Черкащини надійшли спеціальні таблиці, де необхідно заповнити дані про волонтерську діяльність закладів освіти. Серед показників у документах присутні такі:

кількість благодійних заходів

сума зібраної допомоги

вага зібраних продуктів

кількість придбаних автомобілів, дронів, тепловізорів тощо

"Вочевидь ці звіти потрібні для виявлення тих шкіл, які в силу різних обставин "пасуть задніх", та подальшої "виховної роботи" з адміністрацією. А там відповідно вже і до класних керівників дійде черга "за погану роз'яснювальну роботу", - пише Ігор Шакін.

Звіт про волонтерську діяльність шкіл Черкас (фото: facebook.com/okolisnyk)

Місцева жителька Оксана Колісник написала в Facebook, що школи отримали таблиці без супровідного листа, де пояснюють, навіщо потрібні ці дані Управлінню освіти та науки Черкаської ОДА.

"З метою узагальнення та популяризації інформації про діяльність колективів закладів освіти щодо волонтерської діяльності у воєнний період просимо надати інформаційні матеріали за формою, що додається", - йдеться у супровідному листі.

Судячи з опублікованих дописів, листи з таблицями надійшли до шкіл 7 лютого, проте вже сьогодні інформацію потрібно надати.

Педагоги та батьки обурилися на таку вимогу Управління освіти, адже в законодавстві України подібних вказівок немає.

"Цей ідіотизм має бути "прославлений". Що там у нас в законах "Про освіту", "Про загальну середню освіту"? Які функції, задачі, відповідальність закладів освіти? Пані та панове, ви вчаділи?" - емоційно висловилася Оксана Колісник.

Цікаво, що подібні запити надійшли лише до шкіл Черкащини. Реакції Міністерства освіти та науки поки не було.