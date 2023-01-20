Дівчинку з розумовою відсталістю хочуть відсторонити від навчання у школі: розгорається скандал

Директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи в Горішніх Плавнях на Полтавщині хоче відсторонити від навчання 12-річну ученицю через її сильну розумову відсталість. Головним аргументом є недостатня кількість коштів у бюджеті та відсутність прогресу у Софії.

Що відомо про інцидент

Мама 12-річної Софії Анастасія Кондрашова звернулася до спільноти батьків зі своєю історією. Річ у тому, що її дитину хочуть відсторонити від навчання у школі через розумову відсталість.

За її словами, до повномасштабної війни Софія ходила з усіма до школи, і це їй дуже подобалося. Однак після 24 лютого доньку довелося перевести на індивідуальне навчання вдома.

"Така дитина не все може зрозуміти, коли тривога, сирена. Треба швидко спускатися в укриття, а дитині це важко. І тому ми вирішили, що краще буде вдома", - розповіла журналістам "Сніданку з 1+1" Анастасія.

На початку січня мамі подзвонила директорка та повідомила, що її дитину "списують" посеред навчального року. На це вона назвала дві причини: зменшення фінансування на дітей через воєнний стан і відсутність прогресу в Софії. Мовляв, вона не рахує до 100, як усі діти, а лише до 20.

"Ми намагаємось. У нас теж є вимоги, вимоги державного стандарту. І з Софією в нас виникає проблема, що ми нічого не можемо зрушити з місця - результату немає. На індивідуальне навчання кошти не виділяються", - сказала директорка під час особистої розмови з Анастасією.

Після закінчення війни дитину, можливо, повернуть до школи. З такою позицією Анастасія категорично не згодна.

"Дитину навіть директор в очі не бачив, ніякої комісії не було, все тільки зі слів вчителя. Я не згодна з цим рішенням. У дитини єдині на зараз ці заняття, і то вони хочуть в неї їх забрати", - ділиться мама.

Зрештою жінка поскаржилася на урядову гарячу лінію, і це дало результат. Тепер Софія може продовжувати навчання на абсолютно законному рівні.