В школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями: всему виной ковер

Инцидент произошел в школе №91. Директор написала заявление в полицию по поводу кражи школьного имущества и потребовала провести беседу с мамой, которая отважилась на такой шаг.

"Деньги от продажи ковра находятся у родителей на нужды детей в новом учебном году, ведь никто не сомневается, что они будут", - отметила волонтер.

Волонтер отметила, что ковер нельзя было украсть у школы, ведь купили его за родительские деньги и не передавали на баланс учебного учреждения. Вещь просто пылилась в школе четыре года.

"Ковер, который так был нужен и который родители приобрели для своих детей, а это очень важно, ведь главное заклинание, которое работало - "это всё для ваших детей", оказался не нужным и вообще не подходящим после проверки Держпродспоживслужбы, через полгода после покупки... и переместился в шкаф. Где и простоял до конца четвертого, пока о нем не вспомнили родители", - отметила Зверева.

В школе Запорожья родители продали ковер, которые сами же и купили (facebook.com/groups/wanttolearn.so)

В комментариях пользователи отметили, что директор просто "дурочка". Ведь ковер покупали сами родители и они вправе его продать.