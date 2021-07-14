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У школі Запоріжжя вибухнув скандал між директором і батьками: всьому виною килим

Автор: Людмила Жукова

У школі Запоріжжя стався скандал між директором і батьками, які вирішили продати килим, куплений за гроші класу.

Про це на сторінці в Facebook повідомила голова Громадського руху "Хочу вчитися" Катерина Звєрєва.

Інцидент стався в школі № 91. Директор написала заяву в поліцію з приводу крадіжки шкільного майна і зажадала провести бесіду з мамою, яка наважилася на такий крок.

"Гроші від продажу килима знаходяться у батьків на потреби дітей у новому навчальному році, адже ніхто не сумнівається, що вони будуть", - зазначила волонтер.

Волонтер зазначила, що килим не можна було вкрасти у школи, адже купили його за батьківські гроші і не передавали на баланс навчального закладу. Річ просто припадала пилом в школі чотири роки.

"Килим, який так був потрібен і який батьки придбали для своїх дітей, а це дуже важливо, адже головне заклинання, яке працювало - "це все для ваших дітей", виявився не потрібним і взагалі не підходящим після перевірки Держпродспоживслужби, через півроку після покупки... і перемістився в шафу. Де і простояв до кінця четвертого, поки про нього не згадали батьки", - зазначила Звєрєва.

У школі Запоріжжя батьки продали килим, які самі ж і купили (facebook.com/groups/wanttolearn.so)

У коментарях користувачі відзначили, що директор просто "дурочка". Адже килим купували самі батьки й вони мають право його продати.

  • Відверто кажучи я дуже сильно збентежений ступенем втрати моральних кордонів у тих, хто вчить наших дітей. (Може не точно висловив думку, але по нецензурному я вклався б у 2 слова).
  • Директорка просто мега дурочка.
  • Ще одні схеми шахрайства засновані на маніпуляції почуттям відповідальності батьків перед своїми дітьми!
  • Що в школах, що в садку одне і теж, тільки побори зі словами "це все для ваших дітей"

Як ми повідомляли раніше, у Запоріжжі розгорівся скандал у дитсадку, дитині заборонили користуватися туалетним папером.

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