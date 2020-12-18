В школе под Сумами первоклашек лишили праздника Святого Николая из-за русского языка

В Глухове Сумской области произошел громкий скандал из-за русского языка. Первоклашки остались без праздника ко Дню святого Николая, так как одна из мам пожаловалась на русскоязычную песню. Такой номер дети готовили к концерту, но в результате и ребенок и его родители стали для всех врагами.

Эту вопиющую историю рассказала мама ученика 1-Б класса школы №3 в Facebook-группе Батьки SOS.

"За отказ ученика петь на русском языке песню на празднике классный руководитель 1 класса, сообщила, что администрация школы приняла решение отменить совсем праздник для всех детей, чтобы наказать ребенка и его маму и натравит на них весь остальной класс", - пишет мама мальчика Алиса Ковалева.

Женщина отметила, что в ее семье говорят исключительно на украинском языке, и школа, которую посещает ребенок, также украиноязычная, поэтому песни на русском языке в школе считает неприемлемыми.

Алиса Ковалева обратилась к директору школы, а также в местное управление образования, чтобы песню на русском языке исключили из праздничного концерта. Но в результате весь класс остался без праздника.

"Сегодня учитель моего сына, написала в вайбер класса, что утренник отменился, потому, что один из родителей против праздников. Я лично подошла к ней с вопросом, почему отменяют утро и она ответила, что из-за меня, что я против праздника для детей. И далее сказала, что вообще не хочет со мной общаться", - добавила мама ученика.

Женщина приложила скрины переписки к своей публикации, а позже рассказала, что из группы в Viber ее и вовсе исключили.

Школа в Глухове попала в скандал (скрин: facebook.com/Батьки SOS)

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