У школі під Сумами першокласників позбавили свята Святого Миколая через російську мову

У Глухові Сумської області стався гучний скандал через російську мову. Першачки залишилися без свята до Дня святого Миколая, бо одна з мам поскаржилася на російськомовну пісню. Такий номер діти готували до концерту, але в результаті і дитина і її батьки стали для всіх ворогами.

Цю кричущу історію розповіла мама учня 1-Б класу школи №3 в Facebook-групі Батьки SOS.

"За відмову учня співати російською мовою пісню на святі класний керівник 1 класу, повідомила, що адміністрація школи прийняла рішення скасувати зовсім свято для всіх дітей, щоб покарати дитину і його маму і нацькує на них весь інший клас", - пише мама хлопчика Аліса Ковальова.

Жінка зазначила, що в її родині говорять виключно українською мовою, і школа, яку відвідує дитина, також україномовна, тому пісні російською мовою в школі вважає неприйнятними.

Аліса Ковальова звернулася до директора школи, а також до місцевого управління освіти, щоб пісню російською мовою виключили зі святкового концерту. Але в результаті весь клас залишився без свята.

"Сьогодні вчитель мого сина, написала в вайбер класу, що ранок скасувався, тому, що один з батьків проти свят. Я особисто підійшла до неї з питанням, чому скасовують ранок і вона відповіла, що через мене, що я проти свята для дітей. І далі сказала, що взагалі не хоче зі мною спілкуватися", - додала мама учня.

Жінка доклала скріни листування до своєї публікації, а пізніше розповіла, що з групи в Viber її і зовсім виключили.

Школа в Глухові потрапила в скандал (скрін: facebook.com/Батьки SOS)

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