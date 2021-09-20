В школе Львовской области дети не могут ходить в туалет: их снимают на телефоны и подглядывают

Туалеты без дверей

Мамы двух учениц школ Червонограда жалуются, их дочки не могут пользоваться туалетом, так как он без дверей. За девочками подглядывают мальчики, а старшие ученики снимают на камеру младших.

"Другие фотографируют, они выкладывают в YouTube, Facebook, кругом. Это вообще. Я считаю, что туалеты должны закрываться", - сообщила мама ученицы Наталья Самчук.

Как рассказала директор Червоноградской школы №4 Оксана Паламар, туалеты без дверей еще недавно были разрешены санитарными нормами.

"У нас туалеты чистые. Дети имеют комфортные условия, ведь мы всегда придерживаемся всех гигиенических требований. Чтобы прицепить двери, нам надо полностью переделывать все кабинки", - говорит директор.

В школах Червонограда нет дверей в туалетах (suspilne.media)

Установить двери - не проблема

А вот директор другой школы в Червонограде считает, что двери установить не проблема, это необходимо, чтобы ученики чувствовали комфорт. По его словам, в этом помогли спонсоры.

"Это обычная плита. Учитель труда порезал ее вместе с работником по обслуживанию. Уже смонтировали, рейки тоже сделали", - рассказал директор Червоноградскй школы №8 Петр Красуляк.

В некоторых школах все-таки устанавливают двери в туалетах с помощью спонсоров (suspilne.media)

В городском совете жалуются, мол, не хватает денег, чтобы перестроить все туалеты в школах.

"Капитальный ремонт спаренного туалета стоит сейчас в 300 тысяч гривен. Это все надо сбить, снять и заново установить. У меня денег нет и требовать от родителей денег не имею права. Спонсоры сейчас не очень щедры. Где-то немножко что-то пытаются сделать своими силами. Как выделят деньги, мы сможем делать", - сказал руководитель Червоноградского отдела образования Игорь Гомонко.

Проблема есть

Отметим, что многие дети не пользуются туалетом в таких школах и с нетерпением бегут домой, чтобы воспользоваться санузлом. Это, конечно, недопустимо, ведь ни взрослый, ни ребенок не должен терпеть столько времени.