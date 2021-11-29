В школе под Киевом ребенка раздели догола: в дирекции назвали инцидент шуткой

Как рассказала мама одноклассника пострадавшего ребенка, ученик 9 класса зашел к семиклассникам. Он схватил мальчика, сорвал с него одежду и не давал одеться.

"Он его раздел, даже снял нижнее белье, держал. Все происходило несколько минут. А еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик плакал. Об этой ситуации не хотят говорить в школе, а ученик девятого класса остается абсолютно безнаказанным. Сегодня это, а завтра, не дай Бог, изнасилует кого-то", - сообщила женщина.

Инцидент произошел на глаза всего класса

По рассказу женщины, инцидент произошел 25 ноября на глазах у одноклассников. Родители пострадавшего ребенка писать заявление отказались.

Как они объяснили, не хотят портить жизнь ребенку, и старшеклассник уже извинился. Мол, что скажут в селе.

Однако мама одноклассника уже сама обратилась в полицию и социальную службу. На ее заявление отреагировали не сразу.

Директор воспринял жалобу как личное оскорбление. А потом пожаловался, что получил проблемы из-за скандала в школе и ему пришлось писать объяснительные.

Родителей собрали и потребовали написать отказ от претензий

"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе провелась, но немного не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, якобы они оба раздевали друг друга", – рассказала женщина.

Выяснилось, что этот инцидент – не первый. Ранее подобные ситуации уже были в других классах.

Старшеклассник не только раздевает детей, он еще и дерется, кому-то выбил палец. Однако в данном случае было унижение.

Директор назвал буллинг игрой

Директор школы Василий Король заявил, что никакого буллинга в учебном заведении нет и не было.

А скандальный инцидент – это дети просто играли. Учителя провели расследование, и все выяснили.

Он возмущен тем, что шум подняла женщина, которая не имеет отношения к конфликту.

"Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку", - заявил руководитель школы.