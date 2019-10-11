В школе Харькова во время уроков обвалился потолок: детали ЧП и видео

Школа Харькова попала в скандал из-за обвала потолка (коллаж: РБК-Украина)

Потолок в школе Харькова отремонтировали всего два года назад

В одной из школ Харькова во время учебных занятий обвалился потолок. При этом элементы потолка не такие старые - это современное плиточное покрытия на основе каркаса из алюминиевых перекрытий. Подробности инцидента сообщаются в сюжете ТСН.

ЧП произошло в 11:00 в школьном классе на верхнем этаже. К счастью, в момент обрушения был перерыв, и дети вышли из класса.

Руководство школы №121 утверждает, что ничего чрезвычайного не произошло - обвалилась штукатурка. К слову, ремонт потолка был сделан всего два года назад за счет родительских взносов.

Но при косметическом ремонте не учли, что над новым перекрытием осталась старая штукатурка из глины и песка, которая и обвалилась, разрушив потолок.

Учебному заведению уже 65 лет, и капремонт за это время ни разу не проводился. Потолок попросту исчерпал свой ресурс.

Школа Харькова попала в скандал из-за обвала потолка (видео: YouTube/ТСН)