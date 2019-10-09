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Детей неделю кормили супом с червями: школа в Одессе попала в скандал (фото)

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 12:02
Детей неделю кормили супом с червями: школа в Одессе попала в скандал (фото)
Школьная столовая в Одессе попала в скандал из-за червей в супе (коллаж: РБК-Украина)

Питание в школах продолжает "радовать" детей и их родителей

В школьной столовой города Одесса в супе, который давали на обед ученикам, обнаружили плавающих белых червей. При этом таким блюдом детей кормили на протяжении недели.

Жалобу на общеобразовательное учреждений №66, которая находится на улице Черноморского казачества, 94, подал анонимный источник в Единый центр обращения граждан Одесского горсовета.

К обращению было прикреплено и фотодоказательство, на котором четко можно увидеть белых червей. Очевидно, это личинки пищевой моли, которые попали туда из крупы. Насекомое часто заводится в крупе, которая долго хранится в негерметичной упаковке.

"Вот такой суп с "белком", по словам работников школы № 66, дают детям на обед уже неделю", - говорится в обращении.

Детей неделю кормили супом с червями: школа в Одессе попала в скандал (фото)Детей неделю кормили супом с червями: школа в Одессе попала в скандал (фото)

Школьная столовая в Одессе попала в скандал из-за червей в супе (фото: 1535.odessa.ua)

Обращение подано 7 октября, и Департамент образования горсовета обязался устранить проблему в течение двух недель.

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