Детей неделю кормили супом с червями: школа в Одессе попала в скандал (фото)

Школьная столовая в Одессе попала в скандал из-за червей в супе (коллаж: РБК-Украина)

Питание в школах продолжает "радовать" детей и их родителей

В школьной столовой города Одесса в супе, который давали на обед ученикам, обнаружили плавающих белых червей. При этом таким блюдом детей кормили на протяжении недели.

Жалобу на общеобразовательное учреждений №66, которая находится на улице Черноморского казачества, 94, подал анонимный источник в Единый центр обращения граждан Одесского горсовета.

К обращению было прикреплено и фотодоказательство, на котором четко можно увидеть белых червей. Очевидно, это личинки пищевой моли, которые попали туда из крупы. Насекомое часто заводится в крупе, которая долго хранится в негерметичной упаковке.

"Вот такой суп с "белком", по словам работников школы № 66, дают детям на обед уже неделю", - говорится в обращении.

Школьная столовая в Одессе попала в скандал из-за червей в супе (фото: 1535.odessa.ua)

Обращение подано 7 октября, и Департамент образования горсовета обязался устранить проблему в течение двух недель.