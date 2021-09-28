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В школе Днепра родители просят, чтобы их услышали: в туалете для малышей плачевные условия

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Днепр, Вторник 28 сентября 2021 13:52
В школе Днепра родители просят, чтобы их услышали: в туалете для малышей плачевные условия В школе Днепра большие проблемы с детскими туалетами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В школе Днепра родители шокированы состоянием детского туалета.

Об этом написала одна из мам - Ксения Лисина у себя на странице в Facebook.

Дело в том, что, во-первых, в туалетах отсутствует перегородка и дети не могут комфортно справить нужду. А во-вторых, в туалетах нет бумаги и ведер, куда ее выбрасывать. Администрация школы запрещает пользоваться туалетной бумагой, аргументируя это тем, что от нее забиваются унитазы.

"Крик родителей! Сюда ходят малышата! Нет ни бумаги, ни ведер! Сотрудники школы жалуются: "Забивается туалет"/ А куда девать бумагу детям 6 лет! Входит, кто хочет, когда хочешь!" - пожаловалась мама девочки, которая ходит в первый класс.

Речь идет о школе №113 в Днепре. И в ней, как и во многих других школах Украины, дети вынуждены терпеть и не ходить в туалет, так как санузел не закрывается и туда заходят все.

"Она не может сходить в туалет потому что ходят все и она терпит! Мне очень надоело терпеть и ждать обещаний директора! Школа 113! Лайкаем и делимся! Пусть увидят все", - написала Ксения Лисина.

Также женщина опубликовала видео, на котором все можно увидеть воочию.

Как мы ранее писали, в школе Львовской области дети не могут ходить в туалет, их снимают на телефоны и подглядывают.

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