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У школі Дніпра батьки просять, щоб їх почули: в туалеті для малюків плачевні умови

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Дніпро, Вівторок 28 вересня 2021 13:52
У школі Дніпра батьки просять, щоб їх почули: в туалеті для малюків плачевні умови У школі Дніпра великі проблеми з дитячими туалетами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У школі Дніпра батьки шоковані станом дитячого туалету.

Про це написала одна з мам - Ксенія Лісіна у себе на сторінці в Facebook.

Річ у тому, що, по-перше, в туалетах відсутня перегородка і діти не можуть комфортно справити нужду. А по-друге, в туалетах немає паперу і відер, куди її викидати. Адміністрація школи забороняє користуватися туалетним папером, аргументуючи це тим, що від неї забиваються унітази.

"Крик батьків! Сюди ходять малюки! Немає ні паперу, ні відер! Співробітники школи скаржаться: "Забивається туалет", а куди подіти папір дітям 6 років! Входить, хто хоче, коли хочеш!"- поскаржилася мама дівчинки, яка ходить в перший клас.

Йдеться про школу №113 у Дніпрі. І в ній, як і в багатьох інших школах України, діти змушені терпіти й не ходити в туалет, бо санвузол не закривається і туди заходять всі.

"Вона не може сходити в туалет тому що ходять всі і вона терпить! Мені дуже набридло терпіти і чекати обіцянок директора! Школа 113! Лайкаємо і ділимося! Нехай побачать всі", - написала Ксенія Лісіна.

Також жінка опублікувала відео, на якому все можна побачити на власні очі.

Як ми раніше писали, у школі Львівської області діти не можуть ходити в туалет, їх знімають на телефони і підглядають.

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